Acordarea pensiei depinde de vârsta beneficiarilor și, în anumite situații, de statutul educațional al acestora, iar suma primită lunar nu este fixă, fiind calculată ca procent din pensia pe care o primea sau ar fi putut să o primească părintele decedat.

Pensia de urmaș poate fi acordată copiilor și soțului supraviețuitor în cazul decesului unei persoane care era deja pensionar sau care îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Copiii au dreptul să primească această prestație până la vârsta de 16 ani. Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, dreptul se poate prelungi până la maximum 26 de ani, însă fără a depăși această vârstă, iar plata se face până la finalizarea studiilor.

De asemenea, pensia de urmaș poate fi acordată pe toată durata unei invalidități de orice grad, cu condiția ca aceasta să fi apărut înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau în perioada studiilor, până la 26 de ani, și să fie confirmată prin decizie medicală asupra capacității de muncă emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

După împlinirea vârstei de 16 ani, copiii trebuie să prezinte o adeverință școlară pentru a continua să primească pensia de urmaș. În plus, în termen de 10 zile de la începerea fiecărui an școlar sau universitar, beneficiarii trebuie să depună la casa de pensii o adeverință care să confirme că urmează cursurile. Dacă un student finalizează studiile sau renunță la ele înainte de vârsta de 26 de ani, dreptul la pensia de urmaș încetează.

Beneficiarii acestei pensii pot cumula venitul cu salarii sau alte venituri pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora. În situația în care copiii sau soțul supraviețuitor au dreptul și la o pensie proprie și îndeplinesc condițiile pentru a primi pensie de urmaș, aceștia pot alege varianta mai avantajoasă. Plata pensiei pentru care au optat se face începând cu luna următoare depunerii solicitării.

Valoarea pensiei de urmaș este stabilită ca procent din pensia pe care o primea sau ar fi putut să o primească persoana decedată. Procentul depinde de numărul urmașilor care au dreptul la acest sprijin financiar. Pentru un singur urmaș se acordă 50% din pensia susținătorului, pentru doi urmași procentul este de 75%, iar pentru trei sau mai mulți urmași se acordă 100% din pensia acestuia. Suma calculată reprezintă totalul care se împarte între toți copiii îndreptățiți.

De exemplu, dacă părintele decedat avea o pensie de 2.000 de lei, un singur copil ar primi 1.000 de lei pensie de urmaș. În cazul în care există doi copii, suma totală ar fi de 1.500 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare copil ar primi 750 de lei. Dacă există trei copii, suma totală ar fi de 2.000 de lei, care se împarte între toți beneficiarii.

În situația în care unul dintre copii își pierde dreptul la pensia de urmaș, cuantumul se recalculează pentru cei rămași beneficiari. În cazul copiilor care au rămas orfani de ambii părinți, pensia de urmaș se stabilește prin însumarea drepturilor calculate după fiecare părinte.

Soțul supraviețuitor poate solicita pensia de urmaș în mai multe situații prevăzute de lege. Aceasta poate fi acordată pe tot parcursul vieții după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani, dar mai mică de 15 ani, cuantumul pensiei de urmaș se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Pensia de urmaș poate fi acordată și pe perioada în care soțul supraviețuitor este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, dacă nu a atins vârsta standard de pensionare, durata căsătoriei a fost de cel puțin un an și nu realizează venituri lunare din activități precum contracte de muncă, raporturi de serviciu, funcții elective sau alte poziții publice. Există totuși posibilitatea ca veniturile să fie sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

În situația în care decesul susținătorului s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pensia de urmaș poate fi acordată indiferent de durata căsătoriei, dacă soțul supraviețuitor nu a împlinit vârsta standard de pensionare și nu realizează venituri lunare din activitățile menționate sau acestea sunt sub nivelul salariului minim brut pe țară.

De asemenea, pensia de urmaș poate fi acordată pentru o perioadă de șase luni de la data decesului susținătorului, dacă soțul supraviețuitor nu se încadrează în celelalte situații prevăzute de lege și nu obține venituri lunare din activități profesionale ori acestea sunt sub nivelul salariului minim brut pe țară.

O altă situație în care soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș este atunci când are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani. În acest caz, dreptul se acordă până când ultimul copil împlinește vârsta de 7 ani, cu condiția ca beneficiarul să nu realizeze venituri lunare din activități profesionale sau ca acestea să fie mai mici decât salariul minim brut garantat în plată.