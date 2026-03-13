Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a reacționat public după ce un mesaj intern transmis pe un grup al conducerii PNL a ajuns în presă, susținând că interpretarea apărută ulterior a fost una manipulatoare.

Liderul liberal a explicat că intervenția sa a avut ca scop deschiderea unei discuții despre modul în care este construit bugetul pentru regiunea București–Ilfov și despre necesitatea unei consultări reale în interiorul partidului.

Hubert Thuma a transmis că a ales să comunice în grupul intern tocmai pentru a evita criticile potrivit cărora disputele ar fi purtate în spațiul public, însă a constatat că mesajul a fost făcut public la câteva zile distanță. În opinia sa, acest lucru ar demonstra ipocrizie din partea celor care critică lipsa de discreție în interiorul formațiunii.

În mesajul său postat pe Facebook, liderul CJ Ilfov a susținut că a abordat direct o problemă majoră, respectiv lipsa consultării interne pe tema unui buget integrat pentru București și Ilfov. Deși ar fi existat discuții anterioare privind organizarea unei întâlniri dedicate acestui subiect, aceasta nu s-ar mai fi concretizat, ceea ce l-a determinat să recurgă la comunicarea internă.

El a arătat că formula actuală de buget îl nemulțumește, invocând date privind contribuțiile fiscale ale locuitorilor din Ilfov care plătesc impozite în București. Potrivit acestuia, aproximativ 130.000 de persoane ar genera venituri de peste un miliard de lei, sumă care ar putea ajunge chiar la aproape trei miliarde de lei dacă s-ar lua în calcul numărul real al locuitorilor.

De asemenea, Hubert Thuma a indicat că marii contribuabili ar fi achitat TVA de circa 1,3 miliarde de euro, în timp ce sumele întoarse la Consiliul Județean ar fi fost mult mai reduse.

În același context, președintele CJ Ilfov a menționat că anual aproximativ un milion de tone de deșeuri din București sunt transportate în Ilfov, subliniind că județul ar trebui să beneficieze de o cotă mai consistentă din veniturile colectate la nivelul Capitalei.

Hubert Thuma a sugerat că, dacă s-au identificat fonduri importante pentru Primăria Generală, ar fi fost posibilă alocarea unui procent de 5% din cotele defalcate și pentru comunitățile ilfovene.

Thuma i-a încurajat pe parlamentarii din Ilfov, indiferent de apartenența politică, să inițieze amendamente la buget în favoarea comunităților locale, apreciind că aceasta este o procedură democratică și firească. El a subliniat că obligația sa principală este apărarea intereselor cetățenilor din județ, mandat primit prin vot, și nu reacția la interpretările apărute în presă.

În același timp, liderul liberal a atras atenția asupra nevoii de responsabilitate în actualul context politic, afirmând că partidul ar trebui să revină la principiile care l-au definit, precum investițiile, taxarea redusă, sprijinul pentru clasa de mijloc și dezvoltarea comunităților locale.

„Un mesaj pe care l-am pus marți, 10 martie, pe un grup intern in care se află membrii Biroului Politic Național al #PNL a fost astăzi publicat de site-ul G4media.ro și interpretat, în nota manipulatoare obișnuită. În acest context, fac câteva observații: Am pus acel mesaj pe grupul partidului tocmai ca să nu mai urle diverși că spălăm rufele în public. Din păcate, unii au ales să-l scoată public la trei zile distanță. O nouă mostră de ipocrizie. În mesajul meu, am atacat frontal o problemă mare pe care o avem: Lipsa de consultare internă. S-a tot discutat despre un Buget integrat București-Ilfov asupra căruia să avem o discuție. Numai că întâlnirea nu a mai avut loc și a trebuit să apelez la un mesaj intern, care ar trebui să fie o normalitate în orice partid democratic. Evident că formula de Buget mă nemulțumește. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în București – în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori – aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Județean s-au întors 900.000 de euro. Și 1 milion de tone de deșeuri din București ajung anual în Ilfov. Foarte transparent, am spus ce așteptări are Ilfovul. Cum s-au găsit aproape 2 miliarde pentru Primăria Generală a Capitalei, se putea găsi măcar un procent de 5% din cotele defalcate încasate de Municipiul București pentru cei un milion de locuitori din Ilfov. Îi încurajez pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să inițieze amendamente la Buget în folosul comunităților noastre. Este o procedură democratică și firească. Eu am obligația să le apăr interesele cetățenilor din Ilfov, nu ceea ce consideră G4media.ro că ar trebui să fac. Pe mine mă obligă votul oamenilor. Cred că, în această perioadă, e nevoie de responsabilitate, nu de piloți kamikaze. La fel cum cred că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc: investiții, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc, ajutor pentru dezvoltarea comunităților locale”, a scris Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, pe pagina sa de Facebook.

Mesajul la care face referire liderul CJ Ilfov în postarea sa, cel apărut anterior în presă, este acesta: