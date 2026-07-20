Ce i-a transmis Hubert Thuma lui Dan Motreanu. Mesajul care reaprinde tensiunile din PNL

Disputa privind direcția doctrinară și modul în care este condus Partidul Național Liberal continuă să genereze reacții publice între liderii formațiunii. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte PNL București-Ilfov, a transmis un mesaj amplu ca răspuns la declarațiile europarlamentarului Dan Motreanu referitoare la platforma liberal-conservatoare.

Hubert Thuma susține că poziția exprimată de Dan Motreanu ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt acceptate opiniile diferite în partid și ironizează argumentele invocate de acesta privind identitatea doctrinară a PNL.

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare și, sincer, nu știu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democrație explicată de cineva care pare deranjat că mai există și alte păreri. Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează”, a scris Hubert Thuma pe contul său de socializare.

În mesajul său, liderul PNL Ilfov afirmă că realitatea din partid diferă de principiile asumate la nivel doctrinar. Acesta vorbește despre modul în care sunt luate deciziile și despre felul în care sunt gestionate organizațiile teritoriale.

„În partidul real, liberalismul se vede astăzi cam așa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, amenințări, decizii luate înaintea ședințelor și voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja. Dar, liniște: avem documentul «Modernizare cu Rădăcini». După ce au început să smulgă din rădăcini organizații întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari și eliminarea alegerilor de jos în sus. Dan ne mai spune că în PNL au existat dezbateri «reale și îndelungate». Așa este. Conducerea vorbește îndelung, iar ceilalți au dreptul democratic să fie de acord, a mai punctat liderul.

Hubert Thuma face referire și la respectarea statutului partidului, afirmând că acesta ar trebui aplicat în mod unitar. În același context, menționează existența unor hotărâri ale instanțelor care, potrivit afirmațiilor sale, au vizat respectarea regulilor interne.

„Tot el ne vorbește și despre respectarea deciziilor statutare. Este o observație curajoasă, mai ales într-o perioadă în care instanțele au fost nevoite să le amintească unor lideri PNL că statutul partidului nu este un document pe care îl citești doar când îți convine. Dar partea cu adevărat spectaculoasă este lecția de consecvență politică”, mai scrie Thuma.

Președintele Consiliului Județean Ilfov continuă răspunsul adresat europarlamentarului PNL și îl acuză de inconsecvență politică, folosind o serie de comparații ironice pentru a-și susține punctul de vedere.

„Motreanu, unul dintre marii specialiști ai partidului în a fi mereu suficient de aproape de putere cât să o susțină și suficient de departe cât să nu răspundă pentru ea, îi acuză pe alții că își schimbă pozițiile. În politica românească, Dan nu a fost niciodată radical. A fost doar foarte flexibil, ceea ce este minunat pentru yoga, dar mai puțin impresionant când dai lecții despre coloană vertebrală.”

Hubert Thuma comentează și comparația făcută anterior de Dan Motreanu între platforma liberal-conservatoare și amenajarea unui lac în Marea Neagră, susținând că aceasta poate fi interpretată într-un mod diferit.

„Comparația lui Dan cu amenajarea unui lac în Marea Neagră este, totuși, foarte bună. Numai că platforma liberal-conservatoare nu încearcă să pună un lac în mare. Încearcă să afle cine a golit marea și de ce Dan Motreanu stă pe mal cu o găleată goală, explicându-ne că apa există în documentul programatic. Cât despre «guvernarea secvențială», trebuie să recunosc: este o contribuție importantă a lui Motreanu la teoria politică. Românii nu mai primesc o guvernare, ci un serial politic pe sezoane: într-un episod sunt liberali, în următorul social-democrați, iar la final nimeni nu mai știe cine a crescut taxele, cine a tăiat investițiile și cine era, de fapt, la putere.”

În ultima parte a reacției sale, Hubert Thuma afirmă că există diferențe între principiile asumate de partid și modul în care acestea sunt aplicate, făcând referire la organizarea internă și la libertatea de exprimare.