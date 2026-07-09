Crin Antonescu îl critică pe Ilie Bolojan: după ce a terminat cu deficitul vorbește numai de PSD

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că își concentrează discursul politic pe confruntarea cu PSD și că această strategie ar avea legătură cu o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2030.

Potrivit fostului lider liberal, șeful Executivului ar fi mai preocupat de poziționarea politică pe termen lung decât de identificarea unor soluții pentru problemele actuale ale României, în special cele legate de deficit.

Crin Antonescu susține că Ilie Bolojan nu ar avea un proiect clar pentru țară și că atacurile constante la adresa PSD reprezintă principala direcție a mesajelor sale publice. Fostul lider PNL consideră că această abordare aduce beneficii electorale, dar nu răspunde dificultăților cu care se confruntă societatea.

„Bolojan e simplu. Ori Nicușor Dan își bagă mințile în cap, se dă pe brazdă și e președinte așa cum vor ei. Adică să pună procurorii pe care îi vor ei, să scoată PSD-ul în afara legii dacă se poate. Să-l pună prim-ministru pe Siegfried Mureșan sau încă o data pe Bolojan. Dacă nu, nu mai avem răbdare până în 2030 când o să vină Bolojan care știe ce trebuie să facă. A nu avea în cap că e și asta în retorică, dar ei nu au nici altceva în cap. Nu aveau proiect pentru țara asta decât să se lupte cu nenorocitul ăsta, cu amărâtul ăsta de PSD. Este absolut stupid, sunt alte probleme mai mari în România”, a explicat Antonescu în emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul lider liberal a afirmat că premierul Ilie Bolojan și fostul prim-ministru Ludovic Orban ar greși dacă își construiesc mesajele politice aproape exclusiv prin raportare la PSD. Crin Antonescu a susținut că această strategie poate limita capacitatea formațiunilor politice de a propune teme și soluții pentru alte domenii importante.

„PSD-ul este un partid care nu mai este ce a fost. Un partid care a scăzut și o să mai scadă. Este sinucigaș să te ocupi numai de PSD pe motivul că ai un electorat captiv, un electorat dresat. Uitați-vă că Ludovic Orban care este din ce în ce mai prezent, deși nu știu în numele cui vorbește, are în gură numai PSD. Uitați-vă cu Bolojan, după ce a terminat cu deficitul vorbește numai de PSD. Uitați-vă că reprezentanții PNL-ului de pe ecrane vorbesc doar de PSD. Pedalăm în gol,” a mai declarat acesta.

Declarațiile lui Crin Antonescu au fost făcute în emisiunea realizată de jurnalistul Marius Tucă, unde fostul președinte al PNL a analizat direcțiile politice ale liberalilor și relația acestora cu PSD.

Potrivit acestuia, disputa politică dintre cele două formațiuni nu ar trebui să ocupe întreg spațiul public, în condițiile în care România are și alte teme importante de gestionat. Antonescu a insistat asupra ideii că mesajele politice trebuie să fie orientate și spre alte priorități naționale.

Fostul lider liberal a făcut referire și la scenariile privind viitoarea competiție pentru Palatul Cotroceni, susținând că actualele poziționări politice ar putea avea legătură cu alegerile prezidențiale din 2030.