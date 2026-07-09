CNAS vine cu clarificări despre decontarea serviciilor medicale. Toate contractele actuale cu spitalele publice și private rămân în vigoare

Proiectul de Ordin pus în dezbatere publică de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care stabilește modul în care furnizorii privați de servicii medicale pot acorda servicii decontate de stat în cadrul programelor naționale de sănătate, a generat numeroase reacții în spațiul public.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat, joi, că modificările propuse reprezintă o aplicare a legislației existente și nu afectează contractele deja încheiate între Casa de Asigurări de Sănătate și unitățile medicale private.

Potrivit șefului CNAS, proiectul nu introduce reguli noi privind accesul pacienților la diagnostic și tratament în cadrul programelor naționale de sănătate. El a arătat că prevederile sunt deja cuprinse în Legea nr. 95 privind reforma în domeniul sănătății, care stabilește de mai mulți ani că programele naționale de sănătate se desfășoară în unitățile sanitare publice, iar furnizorii privați pot încheia contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate doar în situațiile în care capacitatea sistemului public este depășită.

Horațiu Moldovan a precizat că CNAS are obligația de a aplica această prevedere legală și de a analiza solicitările venite din partea sistemului privat utilizând aceleași criterii pentru fiecare județ.

„Nu este nimic nou. Într-adevăr, acest ordin a creat o emoţie foarte puternică în spaţiul public pentru că s-a pornit de la o idee greşită că acest ordin ar bloca accesul pacienţilor la diagnostic şi tratamente în anumite zone din asistenţa medicală, respectiv de programele de sănătate. Nu este nimic nou. Este vorba despre, pur şi simplu, aplicarea legii, este legea Sănătăţii, Legea 95, care spune foarte clar, de foarte mulţi ani, că programele naţionale de sănătate se derulează în unităţile sanitare publice, iar unităţile sanitare private pot să intre în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru derularea programelor de sănătate, doar dacă este excelată capacitatea sistemului public. Deci nu este nimic nou, este de foarte mulţi ani, este prin lege această prevedere. Iar Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să transpună în permanenţă, pe măsură ce vin solicitările din partea sistemului privat, trebuie să analizeze şi să judece cu aceeaşi unitate de măsură pentru fiecare judeţ”, a explicat Horaţiu Moldovan pentru Profit.

Președintele CNAS a explicat și că modificarea legislativă propusă nu implică niciun impact bugetar, deoarece finanțarea rămâne aceeași în cadrul programelor naționale de sănătate. Potrivit acestuia, fondurile urmează pacientul, indiferent dacă acesta alege să se trateze într-un spital public sau într-o unitate medicală privată, valoarea decontării fiind identică în ambele situații.

Oficialul a subliniat că scopul noii metodologii este organizarea mai eficientă la nivel teritorial, prin introducerea unor criterii obiective și transparente pentru evaluarea situațiilor în care capacitatea sistemului public este depășită. În acest context, el a precizat că actualele contracte încheiate de CNAS atât cu spitalele publice, cât și cu cele private rămân în vigoare, iar noua reglementare tehnică are rolul de a permite creșterea numărului de furnizori privați care pot participa la derularea programelor naționale de sănătate. Furnizorii publici continuă să fie incluși automat, conform prevederilor legale.

„Banii efectiv urmează pacientul, iar pacientul, indiferent că se tratează la public sau se tratează la privat, va beneficia de aceeaşi decontare în cadrul programelor naţionale de sănătate. Deci nu contează cât este la public sau la privat. Deci impactul bugetar este zero al acestei măsuri. Este vorba despre o organizare adecvată teritorială, printr-o metodologie unitară, prin care dorim să facem transparenţă şi nişte criterii obiective, pe baza cărora se analizează excedarea capacităţii sistemului public. Este mai mult o chestiune tehnică. Emoţia este prea puternică, pentru că nu se schimbă nimic. Toate contractele care sunt în momentul de faţă cu spitalele publice şi spitalele private rămân în vigoare, iar această reglementare tehnică permite creşterea numărului de furnizori şi desigur, vorbim despre furnizori privaţi, pentru că furnizorii publici intră automat, aşa cum prevede legea”, a subliniat Horațiu Moldovan.

Horațiu Moldovan a reiterat că pacienții își păstrează libertatea de a alege furnizorul de servicii medicale, fie că este vorba despre o unitate sanitară publică sau una privată.

De asemenea, președintele CNAS a explicat că metodologia propusă prin proiectul de act normativ urmărește identificarea deficitului de servicii medicale din sistemul public în fiecare județ. Pe baza acestor analize, furnizorii privați vor avea, în perspectivă, o imagine clară asupra necesarului de servicii din cadrul programelor naționale de sănătate. Potrivit acestuia, această hartă a deficitului de servicii va putea sprijini deciziile de investiții în domeniul sănătății, inclusiv în dezvoltarea de clinici și alte unități sanitare, oferind informații bazate pe o metodologie transparentă și unitară, în locul unor evaluări arbitrare.