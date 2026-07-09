Vehiculelor chinezești li se pregătesc reguli și mai dure. Senatul SUA votează proiectul care poate bloca definitiv accesul pe piața americană

Viitorul vehiculelor chinezești pe piața din Statele Unite intră într-o nouă etapă săptămâna viitoare. Comisia pentru Comerț a Senatului SUA va vota pe 15 iulie un proiect de lege bipartizan care consolidează restricțiile deja impuse de administrația americană. Inițiativa urmărește să transforme în lege interdicțiile existente și să limiteze orice posibilitate de acces al producătorilor auto din China pe piața americană.

Comisia pentru Comerț a Senatului Statelor Unite urmează să voteze, pe 15 iulie, un proiect de lege bipartizan care înăsprește măsurile împotriva vehiculelor chinezești, consolidând restricțiile introduse anterior de administrația americană din motive de securitate națională.

Inițiativa legislativă a fost depusă în luna aprilie de senatorul republican Bernie Moreno, reprezentant al statului Ohio, și de senatoarea democrată Elissa Slotkin, din Michigan. Documentul urmărește să transforme în lege regulamentul adoptat de administrația Biden, care interzice, în practică, producătorilor auto chinezi să comercializeze autoturisme de pasageri în Statele Unite și introduce măsuri suplimentare pentru a împiedica extinderea acestora pe piața americană a vehiculelor ușoare.

O versiune similară a proiectului a fost deja depusă și în Camera Reprezentanților. Potrivit textului propus, vor fi interzise vehiculele proiectate în China dacă sunt echipate cu sisteme avansate de conectivitate sau cu software destinat funcționării autovehiculelor.

Administrația Biden a adoptat, în ianuarie 2025, un set amplu de reglementări care viza blocarea accesului producătorilor auto chinezi pe piața americană. Autoritățile de la Washington au justificat măsurile prin riscurile de securitate națională generate de posibilitatea ca aceste vehicule să colecteze date sensibile despre cetățenii americani.

Presiunile pentru menținerea restricțiilor au fost susținute și de industria auto americană. În luna martie, organizațiile comerciale care reprezintă aproape toate marile companii auto, inclusiv producătorii din Detroit, precum și grupurile Volkswagen, Hyundai și Toyota, alături de producători de componente, dealeri și alte organizații din sector, au solicitat administrației americane să împiedice pătrunderea constructorilor auto chinezi pe piața SUA.

În argumentația transmisă autorităților, aceste organizații au avertizat că există „îngrijorări serioase cu privire la eforturile continue ale Chinei de a domina producția auto globală și de a obține acces la piața americană”.

Reprezentanții industriei au subliniat, de asemenea, că China reprezintă „o amenințare directă la adresa competitivității globale, securității naționale și bazei industriale auto a Americii”.

Deși autoturismele produse în China sunt deja supuse unor tarife vamale ridicate, sondajele recente arată că interesul consumatorilor americani pentru aceste modele este în creștere. Totodată, vehiculele electrice chinezești, care au prețuri mai reduse decât multe modele concurente, au câștigat cote importante de piață în Mexic și în mai multe state europene.

Luna trecută, compania Polestar a anunțat că administrația Trump a obligat-o să oprească vânzările de vehicule în Statele Unite începând cu modelele anului 2027, pe fondul intensificării măsurilor americane împotriva producătorilor auto chinezi.

În luna ianuarie, președintele Donald Trump a declarat că este dispus să permită constructorilor auto chinezi să producă vehicule pe teritoriul Statelor Unite. Cu toate acestea, după întâlnirea dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, desfășurată în luna mai, nu a fost anunțată nicio modificare a politicii americane în domeniul auto.

La rândul său, Ambasada Chinei la Washington s-a opus în repetate rânduri măsurilor adoptate de autoritățile americane împotriva vehiculelor chineze, criticând restricțiile impuse de SUA.