Beijingul reacționează după declarațiile făcute de Mark Rutte la summitul NATO: Nu folosiţi mereu China ca pretext

China a cerut joi NATO să înceteze să exagereze ceea ce consideră a fi o amenințare reprezentată de Beijing, după declarațiile făcute de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, la summitul NATO de la Ankara, unde acesta a afirmat că China, Coreea de Nord și Iranul sunt facilitatori importanți ai războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Reacția autorităților chineze a fost exprimată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul a subliniat că NATO este o alianță regională și defensivă, cu un domeniu de responsabilitate și limite geografice clar definite, conform EFE.

Mao Ning a susținut că China reprezintă o forță de pace la nivel mondial și că nu a amenințat niciodată nicio țară, răspunzând astfel afirmațiilor făcute de Mark Rutte privind rolul Beijingului în contextul securității euro-atlantice.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a cerut Alianței Nord-Atlantice să nu mai invoce China ca argument și a solicitat NATO să renunțe la ceea ce a numit mentalitatea Războiului Rece, să își revizuiască percepția asupra Chinei și să înceteze să prezinte Beijingul drept o amenințare.

„Nu folosiţi mereu China ca pretext”, a spus purtătoarea de cuvânt, potrivit sursei menționate.

Summitul NATO desfășurat la Ankara a avut ca principale teme majorarea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. De asemenea, reuniunea a inclus discuții privind cooperarea cu partenerii din regiunea Indo-Pacificului, respectiv Australia, Japonia, Coreea de Sud și Noua Zeelandă.

Cu o zi înaintea summitului, Mark Rutte declara că evoluțiile din regiunea Indo-Pacific sunt relevante pentru spațiul atlantic și a asociat sprijinul acordat de China, Coreea de Nord și Iran Rusiei cu desfășurarea războiului din Ucraina.

În cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat cu ocazia summitului NATO, statele aliate au anunțat noi achiziții militare în valoare de cel puțin 50 de miliarde de dolari. Aceste investiții fac parte din obiectivul convenit în 2025, care prevede majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut până în anul 2035.

China respinge în mod constant acuzațiile formulate de NATO privind rolul său în războiul din Ucraina și susține că Alianța promovează o viziune asupra securității bazată pe blocuri militare.