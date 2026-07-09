Comisia Europeană acționează Ungaria la CJUE pentru plafonarea adaosurilor la alimente

Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva Ungariei, solicitând eliminarea limitei impuse asupra adaosurilor comerciale aplicate unor produse alimentare și articole de drogherie. Măsura introdusă de autoritățile de la Budapesta afectează în special marile lanțuri de retail cu capital străin care operează pe piața ungară.

Executivul european susține că plafonarea marjelor de vânzare cu amănuntul contravine regulilor pieței unice și creează un tratament discriminatoriu pentru comercianții din alte state membre ale Uniunii Europene. Acțiunea a fost înaintată la instanța europeană pentru a determina Ungaria să renunțe la această reglementare.

Măsura contestată de Bruxelles prevede limitarea la 10% a marjelor de vânzare cu amănuntul pentru 30 de produse alimentare de bază.

Autoritățile ungare au introdus această măsură în martie 2025, argumentând că este necesară pentru combaterea creșterii prețurilor și reducerea efectelor inflației asupra consumatorilor.

După introducerea plafonului inițial, Guvernul de la Budapesta a prelungit în mod repetat perioada de aplicare și a extins lista produselor vizate de reglementare. În luna mai, măsurile au devenit permanente, potrivit deciziilor adoptate de autoritățile ungare.

Ungaria anunțase anterior că este pregătită să conteste poziția Bruxelles-ului pe această temă, menținând că restricțiile sunt necesare pentru protejarea consumatorilor și limitarea creșterilor de prețuri.

Comisia Europeană consideră însă că justificările prezentate de guvernul ungar nu respectă principiile de funcționare ale pieței interne a Uniunii Europene. Instituția europeană susține că diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare nu reprezintă automat profitul companiilor, deoarece comercianții trebuie să acopere numeroase costuri operaționale.

„Ungaria afirmă în mod greşit că diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare reprezintă profitul companiilor, fără să ţină cont de costurile semnificative pe care acestea le suportă, precum cheltuielile cu personalul, spaţiile comerciale sau taxele”, a transmis executivul european.

Potrivit Comisiei Europene, aplicarea plafonului asupra adaosurilor comerciale limitează activitatea unor operatori economici și afectează în special companiile internaționale de retail prezente în Ungaria. Bruxelles-ul consideră că măsura poate restrânge libera circulație a serviciilor și libertatea de stabilire, principii fundamentale ale pieței unice.

Autoritățile europene au precizat că sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene urmărește eliminarea reglementărilor pe care le consideră incompatibile cu legislația comunitară.

Plafonarea adaosurilor comerciale face parte din seria de măsuri adoptate de Ungaria pentru limitarea efectelor inflației asupra prețurilor la produse de consum. Guvernul ungar a susținut că intervențiile sunt necesare pentru menținerea accesului populației la produse de bază.

Comisia Europeană apreciază că obiectivele privind protejarea consumatorilor nu pot fi realizate prin măsuri care afectează comercianții din alte state membre sau care contravin normelor pieței unice.

Dosarul va fi analizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care urmează să se pronunțe asupra compatibilității măsurilor adoptate de Ungaria cu legislația Uniunii Europene.