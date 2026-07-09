Un aliment cumpărat zilnic de milioane de oameni ar putea costa de peste două ori mai mult

Prețurile produselor alimentare continuă să reprezinte o preocupare pentru consumatori, pe fondul presiunilor inflaționiste care au afectat bugetele gospodăriilor. Un nou raport estimează că o pungă de chipsuri de cartofi ar putea ajunge să coste peste 15 dolari dacă ritmul acutal de creștere a prețurilor se menține.

Creșterea costurilor este resimțită în mai multe domenii ale vieții de zi cu zi, de la cumpărăturile din supermarketuri până la cheltuielile pentru combustibil. Datele unui sondaj realizat de LendingTree arată că aproape jumătate dintre americani spun că întâmpină dificultăți în a-și permite alimentele necesare.

Aproximativ 52% dintre respondenți afirmă că plătesc mai mult pentru alimente comparativ cu anul trecut, iar aproape 90% spun că și-au modificat obiceiurile de cumpărături pentru a face față scumpirilor.

Un raport publicat recent de platforma de prognoză Predictionist a analizat evoluția prețurilor pentru chipsurile de cartofi și a realizat o estimare privind costul acestora în anii următori. Analiza a folosit date privind prețurile medii furnizate de Biroul de Statistică a Muncii din SUA pentru pungi de chipsuri de cartofi de aproximativ 473 ml.

Potrivit datelor analizate, prețul mediu al unei pungi a crescut de la 4,49 dolari în 2019 la 6,45 dolari în 2024. Cercetătorii au calculat o majorare de 43,7% într-o perioadă de cinci ani, ceea ce reprezintă o creștere medie anuală de aproximativ 7,5%.

Experții de la Predictionist au folosit această rată de creștere pentru a calcula un scenariu privind prețul unei pungi de chipsuri de cartofi de 450 de grame până în anul 2036. Estimarea indică faptul că, dacă prețurile vor continua să crească anual cu aproximativ 7,5%, produsul ar putea ajunge la un cost de 15,39 dolari.

Raportul precizează însă că această valoare reprezintă o proiecție bazată pe tendințele recente și nu o garanție că prețurile din magazine vor depăși efectiv pragul de 15 dolari peste un deceniu.

Creșterea estimată vine după datele publicate de Biroul de Statistică a Muncii din SUA, care arată că categoria alimentelor consumate acasă, ce include cheltuielile realizate în magazinele alimentare, a înregistrat o creștere de 2,7% față de perioada similară anterioară.

Un reprezentant al Predictionist a explicat că modificările de preț pentru produse obișnuite sunt resimțite rapid de consumatori. „Acesta este exact genul de preț pe care oamenii îl observă în fiecare zi, deoarece transformă o mică delicatesă într-o decizie bugetară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Predictionist într-un comunicat.

„Cheia pentru cumpărători este să compare prețurile unitare, nu doar numărul de pe raft. O pungă mai mică poate părea mai ieftină, în timp ce costă mai mult pe uncie. Pentru gospodării, ideea utilă este să urmărească prețul pe uncie, să cumpere pachete mai mari doar atunci când prețul unitar este mai bun și să evite presupunerea că o pungă obișnuită conține aceeași cantitate.”

Inflația alimentară rămâne una dintre principalele preocupări pentru consumatori, pe fondul temerilor că veniturile nu vor ține pasul cu majorarea cheltuielilor. În Statele Unite, incertitudinile economice sunt alimentate și de efectele posibile ale conflictelor internaționale asupra prețurilor și costurilor de consum.

Un sondaj realizat de CNN arată că aproximativ o treime dintre americani se tem tot timpul sau în cea mai mare parte a timpului că veniturile lor nu vor fi suficiente pentru acoperirea cheltuielilor. Alte 42% dintre persoanele chestionate au declarat că au această preocupare cel puțin o parte din timp.

În acest context, consumatorii urmăresc în continuare evoluția prețurilor la produsele de zi cu zi și caută modalități de adaptare a cheltuielilor. O analiză realizată în luna martie de Ken Foster, profesor de economie agricolă, și Bernard Dalheimer, profesor asistent de macroeconomie și comerț la Universitatea Purdue, a evaluat perspectivele privind evoluția costurilor alimentare și impactul acestora asupra gospodăriilor.