Traficul ilegal de produse din tutun, în centul unei operațiuni europene. Au fost confiscate 20 de milioane de țigarete

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Autoritățile din mai multe state europene, împreună cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Europol, au destructurat două rețele internaționale de criminalitate organizată cu baza în Spania, implicate în producerea, distribuirea și traficul de produse din tutun contrafăcute. În urma operațiunii au fost confiscate aproximativ 20 de milioane de țigarete și 38,4 tone de frunze și tutun tăiat.

Potrivit unui comunicat al OLAF, acțiunea a vizat o rețea de aprovizionare cu țigarete de contrabandă evaluată la aproximativ 10 milioane de euro. Grupările sunt suspectate că fabricau, distribuiau și traficau produse din tutun contrafăcute în mai multe state europene, conform informațiilor publicate de Euronews.

Luna trecută, autoritățile au efectuat 23 de percheziții la locuințe, spații comerciale și depozite industriale din provinciile spaniole Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla și Toledo.

În cadrul operațiunii au fost confiscate, de asemenea, 18 vehicule, echipamente utilizate pentru fabricarea produselor din tutun, dispozitive electronice criptate, 170.000 de euro în numerar și mai multe arme de foc.

Totodată, au fost arestate 50 de persoane. Doi dintre suspecți au fost predați autorităților din Polonia.

Operațiunea a fost desfășurată în colaborare de Garda Civilă din Spania, Biroul Central de Investigații din Polonia, Garda Națională Republicană din Portugalia, Biroul Poliției Criminale din Lituania, OLAF și Europol.

Directorul general al OLAF, Petr Klement, a atras atenția asupra riscurilor generate de consumul produselor din tutun contrafăcute și asupra efectelor economice ale comerțului ilegal, subliniind că fiecare țigaretă introdusă ilegal pe piață afectează încasările din taxe și contribuie la finanțarea criminalității organizate. OLAF a precizat că anchetele în acest caz sunt în desfășurare.

Escaladarea comerțului ilicit cu țigări din ultimii ani este considerat un risc sistemic pentru Europa, cu efecte care depășesc sfera fiscală și afectează în același timp economia, securitatea și funcționarea pieței interne. Pe fondul celui mai ridicat nivel al consumului ilicit din ultimul deceniu, rețelele de criminalitate organizată se consolidează, statele pierd miliarde de euro, iar politicile fragmentate creează vulnerabilități exploatate rapid de grupările ilegale. În lipsa unei reacții coordonate, fenomenul riscă să afecteze capacitatea statelor de a controla piața și de a proteja interesele publice.

Potrivit datelor incluse într-un raport realizat de KPMG, consumul ilicit de țigări în Uniunea Europeană este în creștere accelerată, iar Franța, Belgia și Olanda se numără printre cele mai afectate piețe.

Raportul indică faptul că nici România nu este ocolită de acest fenomen. Consumul ilicit de țigări a ajuns la aproape 7% din piață, echivalentul a aproximativ 1,8 miliarde de țigări. Consecința este reprezentată de pierderi estimate la peste 300 de milioane de dolari anual pentru bugetul statului.

La nivelul Uniunii Europene, impactul financiar este estimat la aproape 17 miliarde de euro, sumă care, potrivit raportului, lipsește din bugetele statelor și care ar fi putut fi utilizată pentru finanțarea serviciilor publice, a investițiilor și a programelor sociale.

Christos Harpantidis, Group Chief Corporate Affairs Officer al Philip Morris International, afirmă că firmele care activează legal pe piață investesc constant în infrastructură și inovare, în timp ce comerțul ilicit generează pierderi importante pentru bugetele statelor, reducând resursele care ar putea fi direcționate către industrie, sănătate sau educație.

Acesta atrage atenția că efectele sunt resimțite și de industria legală, deoarece extinderea pieței paralele reduce veniturile companiilor, afectând capacitatea acestora de a investi și competitivitatea sectorului. În opinia sa, pe termen lung, fenomenul ar putea avea consecințe și asupra locurilor de muncă din această industrie.

„Companiile legale investesc constant în infrastructură și inovație. Comerțul ilicit înseamnă pierderi uriașe de la bugetele statelor, bani care ar fi putut merge către industrie, sănătate sau educație”, a declarat Christos Harpantidis, Group Chief Corporate Affairs Officer, Philip Morris International.

În același timp, rețelele de contrabandă își adaptează metodele de operare. Potrivit autorităților din Lituania, la frontiera estică a Uniunii Europene, contrabanda a evoluat de la transporturile terestre la utilizarea dronelor, a baloanelor și a unor sisteme aeriene improvizate, capabile să transporte cantități mari de produse la costuri reduse.

Autoritățile lituaniene arată că traficanții și-au schimbat tacticile și metodele de operare, trecând de la baloane la drone și alte sisteme aeriene cu costuri reduse, ceea ce face fenomenul tot mai dificil de controlat.