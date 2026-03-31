De la 1 aprilie, țigările se vor scumpi. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a stabilit printr-un ordin că acciza specifică pentru țigarete va crește la 584,025 lei pentru 1.000 de bucăți, față de 543,81 de lei cât este acum. Asta înseamnă o diferență de peste 40 de lei, adică o creștere de aproximativ 7,4%.

În documentul oficial se precizează că, începând cu 1 aprilie, acciza specifică la țigarete va avea acest nou nivel. Ordinul a fost publicat marți, 31 martie, în Monitorul Oficial.

Modificarea care intră în vigoare la 1 aprilie vizează acciza specifică pentru țigarete. Din punct de vedere tehnic, această majorare înseamnă câteva zeci de lei în plus pentru 1.000 de țigarete, ceea ce se traduce prin aproximativ 0,25–0,35 lei în plus pentru fiecare pachet.

Totuși, prețul final pe care îl vor vedea cumpărătorii la raft va fi mai mare decât această diferență. Producătorii obișnuiesc să ajusteze prețurile treptat, să le rotunjească la valori comerciale convenabile și să includă și alte costuri de producție și distribuție. Astfel, pentru consumatori, scumpirea reală va fi, cel mai probabil, între 0,50 și 1 leu pe pachet.

De obicei, astfel de taxe mai mari ajung, măcar parțial, în prețul final plătit de cumpărători. Chiar dacă producătorii sau comercianții pot suporta o parte din costuri pe termen scurt, în general aceste creșteri duc la scumpirea pachetelor de țigări.

Taxele pe tutun nu sunt o singură sumă, ci sunt formate din două părți. Prima este acciza specifică, adică o sumă fixă stabilită pentru fiecare 1.000 de țigarete, pe care statul o încasează indiferent de prețul de vânzare. A doua este acciza ad valorem, care reprezintă 14% din prețul de vânzare. Cu cât crește prețul țigărilor, cu atât crește și suma care ajunge la stat.

Senatul a adoptat luni, 30 martie, un proiect de lege care prevede interzicerea strictă a fumatului pentru persoanele sub 18 ani. Inițiativa a trecut cu 72 de voturi pentru, 3 împotrivă și 33 de abțineri și aduce modificări Legii nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun.

Noile prevederi extind interdicția dincolo de țigările clasice și includ toate produsele care conțin tutun sau nicotină. Astfel, minorilor le este interzis nu doar fumatul, ci și folosirea țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere, a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului, a produselor pentru inhalare fără ardere și a pliculețelor cu nicotină pentru uz oral. În plus, interdicția se aplică indiferent dacă aceste produse sunt utilizate în spații publice deschise sau închise.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz. Scopul inițiativei este de a proteja mai bine minorii, în contextul apariției pe piață a tot mai multor alternative la fumatul tradițional. Legea introduce clar în reglementare produse precum dispozitivele de încălzire a tutunului și pliculețele cu nicotină, care până acum nu erau definite suficient de precis.