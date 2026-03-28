”Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă. Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie. Volatilitatea pieţelor, tensiunile geopolitice şi presiunile asupra costurilor de finanţare ne obligă să fim ponderaţi şi să păstrăm echilibrul bugetar”, a afirmat Alexandru Nazare, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a explicat că publicarea bugetului în Monitorul Oficial asigură predictibilitate pentru instituții, autorități locale și mediul de afaceri, garantând continuitatea proiectelor, plata obligațiilor sociale și funcționarea stabilă a statului.

”În acelaşi timp, bugetul asigură un spaţiu important pentru investiţii din fonduri europene. Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuţie – o şansă pe care nu avem voie să o ratăm. În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate”, a adăugat el.

Președintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe 2026, precum și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru același an. Totodată, șeful statului a semnat și decretul privind aprobarea plafoanelor unor indicatori fiscali pentru 2026.

Anterior, Nicuşor Dan anunțase că va promulga legea imediat ce va primi motivarea Curții Constituționale privind respingerea contestațiilor depuse de AUR legate de buget. Vineri, Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziilor de respingere a sesizărilor AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026.