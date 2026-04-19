Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat un avertisment ferm duminică, 19 aprilie 2026, subliniind că o eventuală criză politică în România ar putea genera efecte economice imediate și severe.

Oficialul a explicat că tensiunile interne se traduc direct în creșterea costurilor de finanțare, un scenariu pe care țara ar trebui să îl evite cu orice preț în actualul context global fragil. Referitor la posibilitatea retragerii miniștrilor PSD din Guvern, Alexandru Nazare a declarat că o astfel de situație poate fi încă prevenită, subliniind că dialogul constant cu investitorii și instituțiile internaționale relevă o dorință clară pentru stabilitate.

Potrivit ministrului, predictibilitatea este factorul cheie care determină agențiile de rating și instituțiile financiare să mențină costurile de finanțare la un nivel sustenabil. El a precizat pentru postul Digi24 că investitorii și-au construit strategiile luând în calcul orizontul lunii aprilie 2027, termenul asumat de actuala coaliție de guvernare pentru stabilitate politică.

Alexandru Nazare a punctat că orice schimbare majoră în configurația puterii executive, în special în acest moment critic, va atrage după sine, aproape cert, o scumpire a împrumuturilor statului, lucru de care economia națională nu are nevoie.

Oficialul de la Finanțe a evidențiat faptul că România se confruntă deja cu presiuni externe semnificative. El a oferit ca exemplu evoluția dobânzilor de la izbucnirea conflictului din Iran, arătând că acestea au urcat deja de la 6,2% spre 7% din cauze care nu țin de controlul Bucureștiului.

În acest context, Alexandru Nazare a considerat că adăugarea unor cauze interne de instabilitate peste cele internaționale ar fi o eroare strategică, având în vedere că România nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere economic.

„Eu cred că nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu și vă spun acest lucru din discuții pe care le-am avut cu investitorii, pe care le-am avut, cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile de rating care apreciază predictibilitatea și care luau în calcul momentul aprilie 2027, așa cum și-a asumat această coaliție. Predictibilitatea trage după sine niște costuri mai mici de finanțare. De asemenea, orice schimbare, cu atât mai mult în aceste momente, va trage după sine, mai mult ca sigur, o creștere a costurilor de finanțare de care România nu are nevoie în acest moment. (…) În mod cert, o criză politică în România, va atrage după sine niște costuri de finanțare mai mari și dacă ne uităm un pic de la izbucnirea războiului din Iran, acestea au crescut de la aproximativ 6,2% spre 7% din cauze externe. Nu avem nevoie să adăugăm și cauze interne la aceste creșteri ale costurilor de finanțare tocmai acum, în care România nu trece prin cel mai bun moment”, a afirmat Alexandru Nazare pentru postul tv.

În ciuda provocărilor, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a ținut să precizeze că ultimele zece luni au adus progrese vizibile pentru poziția României pe piețele internaționale de capital. Acesta a afirmat că rezultatele guvernării actuale sunt palpabile și că țara a reușit să își îmbunătățească semnificativ credibilitatea în fața partenerilor externi.

Ministrul a explicat că eforturile autorităților ar trebui să rămână concentrate pe maximizarea absorbției banilor europeni, mai ales că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se află într-o etapă determinantă, în ultimele luni de configurare finală.

Mai mult, oficialul a amintit de colaborările strânse cu administrația americană și cu diverse instituții financiare internaționale, care au început deja să dea roade prin proiecte concrete. Nazare a menționat că este esențial ca aceste parteneriate să continue fără sincope politice.

Printre succesele recente enumerate de ministru se numără securizarea unor sume importante pentru sectoarele strategice. Alexandru Nazare a detaliat că s-au obținut aproximativ 900 de milioane de euro destinate retehnologizării reactorului de la Cernavodă și alte 500 de milioane de euro pentru extinderea rețelelor de gaze naturale.

De asemenea, a fost menționat un instrument financiar al Băncii Mondiale, în valoare de 90 de milioane de euro, care este deja disponibil pentru a atenua efectele crizei combustibililor, oferind astfel o gură de oxigen bugetului public.

„Avem proiecte începute inclusiv aici cu administrația americană, proiecte în derulare cu instituțiile financiare internaționale. Am securizat în ultimele zile finanțări importante pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă. Vorbim de aproape 900 de milioane de euro, vorbim de aproape 500 de milioane de euro pentru rețelele de gaz, vorbim de aproape 90 de milioane, bani printr-un instrument al Băncii Mondiale, pe care îi putem folosi în aceste momente de criza combustibililor. Deci avem niște bani în plus”, a adăugat Alexandru Nazare.

Un alt punct central al declarațiilor ministrului a vizat obținerea unor finanțări la costuri reduse pentru a sprijini direct economia reală. Alexandru Nazare a explicat că autoritățile au în vedere accesarea unei sume de aproximativ 90 de milioane de euro care să fie direcționată către subvenționarea transportatorilor și compensarea reducerii accizei.

Scopul acestor demersuri, conform oficialului, este scăderea presiunii financiare asupra cetățenilor și firmelor prin utilizarea unor împrumuturi mai ieftine, negociate recent în timpul discuțiilor purtate la Washington.

Cu toate acestea, Alexandru Nazare a recunoscut că situația pe piețele externe rămâne una tensionată și complicată.

El a mărturisit că dialogul cu investitorii străini nu este deloc facil în prezent, deoarece aceștia manifestă îngrijorări legitime cu privire la direcția politică și economică în care se îndreaptă România. Ministrul a subliniat că orice semnal de incoerență guvernamentală alimentează aceste temeri, ceea ce se traduce automat în dobânzi mai mari și acces mai greu la capital.

„Avem în aceste momente posibilitatea să obținem o finanțare la costuri mai mici, pentru aproximativ 90 de milioane de euro euro, cu care să finanțăm deja instrumentele pe care le avem în puse în aplicare pentru transportatori și pentru reducerea accizei. Deci reducem costurile de finanțare și tot ce am făcut în discuțiile la Washington în aceste zile a fost să încercăm să obținem cât mai multe finanțări care să ne reducă costurile de finanțare, iar în paralel trebuie să discutăm cu investitorii și vă spun că nu e o situație ușoară, pentru că există îngrijorări și v-am spus, sunt îngrijorări legitime legate de direcția în care ne îndreptăm”, a încheiat Alexandru Nazare.