Performanța României, validată de instituțiile financiare la Washington. Alexandru Nazare atrage însă atenția asupra pericolului scandalurilor politice
România a primit semnale pozitive din partea marilor instituții financiare internaționale în urma vizitei oficiale efectuate de o delegație guvernamentală la Washington. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că modul în care țara noastră a gestionat deficitul bugetar în ultimul an este apreciat de experții externi, acest lucru având un impact direct asupra stabilității economice naționale.
Conform oficialului, instituțiile care monitorizează constant parametrii economici ai României au privit cu încredere faptul că, în 2025, Guvernul a reușit o supraperformanță în atingerea țintei de deficit.
Mai mult, într-o intervenție la România TV, Alexandru Nazare a subliniat că execuția bugetară din prima parte a anului 2026 indică un deficit redus la jumătate față de perioada similară a anului trecut. Această consolidare fiscală reprezintă o garanție pentru menținerea costurilor de finanțare în parametri suportabili, ministrul precizând că, în ultimele nouă luni, aceste costuri au fost diminuate, în medie, cu două procente.
„De la Washington, de la instituțiile financiare internaționale care studiază în mod constant situația economică și parametrii economici ai României, faptul că România a reușit în 2025 să facă o supraperformanță privind atingerea țintei de deficit și că execuția din 2026 arată un deficit la jumătate față de cel de anul trecut sunt lucruri privite foarte bine.
Aceste lucruri ne garantează că și costurile de finanțare pe care le avem astăzi sunt în niște parametri suportabili. Noi am reușit în aproximativ nouă luni de zile să diminuăm aceste costuri în medie cu două procente.
Este foarte important ce transmitem ca costurile de finanțare să fie în limite cât mai avantajoase”, a declarat ministrul Finanțelor sâmbătă, 18 aprilie 2026.
Nazare: Sunt și îngrijorări legate de situația politică, discuțiile asupra viitorului imediat
Alexandru Nazare a evidențiat faptul că mesajele transmise de clasa politică sunt vitale pentru menținerea dobânzilor la un nivel avantajos. Acesta a menționat că ținta de deficit pentru anul 2026 este considerată credibilă de către partenerii externi, un aspect esențial având în vedere dificultățile întâmpinate de România în trecut cu respectarea acestor indicatori.
Totuși, stabilitatea nu este lipsită de provocări, contextul politic intern fiind atent monitorizat de actorii globali.
În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Fondului Monetar Internațional și ai administrației americane, Alexandru Nazare a admis că există anumite rezerve legate de viitorul imediat al guvernării.
„Ținta de deficit în 2026 este credibilă, iar acest fapt e foarte important, pentru că în trecut am avut mari probleme cu respectarea acestor ținte.
Sunt și îngrijorări legate de situația politică, discuțiile asupra viitorului imediat pe care am încercat să le ținem sub control: să arătăm că România își asumă parametrii pe care i-a anunțat înainte. E important să ne ținem de cuvânt”, a adăugat ministrul Finanțelor.
Îngrijorările vin din zona agențiilor de rating și ale investitorilor
Pe lângă dialogul cu organismele internaționale, delegația română, din care au mai făcut parte miniștrii Energiei, Fondurilor Europene și Sănătății, a avut întrevederi și cu investitori privați și agenții de rating.
Alexandru Nazare a arătat că principalele temeri ale acestora sunt legate de tensiunile politice actuale, mai ales în contextul speculațiilor privind retragerea miniștrilor PSD din guvernul condus de Ilie Bolojan.
Ministrul a punctat că investitorii și agențiile de rating solicită ca România să păstreze aceeași direcție de ajustare fiscală și să își respecte angajamentele anunțate anterior. Nazare a concluzionat că este imperativ ca statul să rămână previzibil pentru a menține datoria publică sub control și pentru a evita o eventuală scumpire a finanțării pe piețele internaționale.
„Au fost trei categorii de întâlniri pe care delegația pe care am condus-o la Washington, cu ministrul Energiei, Fondurilor Europene și Sănătății le-au avut. Au fost întâlniri cu Banca Mondială, FMI, administrația americană, agenții de rating, investitori.
Îngrijorările sunt din zona de agenții de rating și investitori. Ele vor ca România să păstreze aceeași direcție, e foarte important pentru costul finanțării noastre și menținerea datoriei publice sub control”, a încheiat Alexandru Nazare.
Sinteza indicatorilor și a riscurilor economice
|Indicator / Categorie
|Evoluție și Stadiu Actual
|Impact asupra Piețelor
|Deficit Bugetar 2025
|Supraperformanță față de ținta stabilită
|Creșterea credibilității în fața FMI și Băncii Mondiale.
|Deficit Bugetar 2026
|Redus la jumătate față de anul precedent
|Consolidarea încrederii investitorilor în sustenabilitate.
|Costuri de Finanțare
|Scădere medie de 2% în ultimele 9 luni
|Reducerea presiunii asupra bugetului de stat și datoriei.
|Factori de Risc
|Tensiuni politice (posibila retragere a PSD)
|Monitorizare strictă din partea agențiilor de rating.
|Obiectiv Strategic
|Menținerea direcției de ajustare fiscală
|Garantarea accesului la capital la dobânzi suportabile.
Mesaj venit și de la Cotroceni privind instabilitatea politică
Reamintim că vineri, 17 aprilie 2026, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a vorbit și el despre tensiunile din coaliția de guvernare de la București.
„Crizele sunt ca războaiele: știi cum le începi, dar nu știi cum se termină. Aceasta este îngrijorarea mea. Fiecare partid are un plan pentru următoarele săptămâni, dar temerea mea este că aceste planuri nu vor rezista. Riscăm să declanșăm o criză politică prelungită, care cu siguranță va avea efecte. Să nu uităm că suntem în ultimele luni de implementare a PNRR. Vorbim despre zeci de miliarde de euro.
Primul impact este asupra capacității statului de a se finanța pe piețele internaționale. Aproximativ jumătate din banii pe care România îi împrumută provin din exterior. Avem un deficit foarte mare și un istoric în care nu ne-am respectat întotdeauna angajamentele.
Pentru investitori, o criză politică înseamnă un risc mai mare că nu ne vom putea plăti datoriile. Primul efect este creșterea dobânzilor. De fiecare dată când apare instabilitate, dobânzile cresc
Din punctul meu de vedere, orice perioadă prelungită în care România transmite semnale că nu își poate respecta țintele de deficit bugetar va însemna, cel puțin, creșterea costurilor de finanțare. În scenarii mai grave, putem avea chiar probleme cu finanțarea în sine”, a afirmat Radu Burnete.
