România a primit semnale pozitive din partea marilor instituții financiare internaționale în urma vizitei oficiale efectuate de o delegație guvernamentală la Washington. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că modul în care țara noastră a gestionat deficitul bugetar în ultimul an este apreciat de experții externi, acest lucru având un impact direct asupra stabilității economice naționale.

Conform oficialului, instituțiile care monitorizează constant parametrii economici ai României au privit cu încredere faptul că, în 2025, Guvernul a reușit o supraperformanță în atingerea țintei de deficit.

Mai mult, într-o intervenție la România TV, Alexandru Nazare a subliniat că execuția bugetară din prima parte a anului 2026 indică un deficit redus la jumătate față de perioada similară a anului trecut. Această consolidare fiscală reprezintă o garanție pentru menținerea costurilor de finanțare în parametri suportabili, ministrul precizând că, în ultimele nouă luni, aceste costuri au fost diminuate, în medie, cu două procente.

Alexandru Nazare a evidențiat faptul că mesajele transmise de clasa politică sunt vitale pentru menținerea dobânzilor la un nivel avantajos. Acesta a menționat că ținta de deficit pentru anul 2026 este considerată credibilă de către partenerii externi, un aspect esențial având în vedere dificultățile întâmpinate de România în trecut cu respectarea acestor indicatori.

Totuși, stabilitatea nu este lipsită de provocări, contextul politic intern fiind atent monitorizat de actorii globali.

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții Băncii Mondiale, ai Fondului Monetar Internațional și ai administrației americane, Alexandru Nazare a admis că există anumite rezerve legate de viitorul imediat al guvernării.

„Ținta de deficit în 2026 este credibilă, iar acest fapt e foarte important, pentru că în trecut am avut mari probleme cu respectarea acestor ținte. Sunt și îngrijorări legate de situația politică, discuțiile asupra viitorului imediat pe care am încercat să le ținem sub control: să arătăm că România își asumă parametrii pe care i-a anunțat înainte. E important să ne ținem de cuvânt”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Pe lângă dialogul cu organismele internaționale, delegația română, din care au mai făcut parte miniștrii Energiei, Fondurilor Europene și Sănătății, a avut întrevederi și cu investitori privați și agenții de rating.

Alexandru Nazare a arătat că principalele temeri ale acestora sunt legate de tensiunile politice actuale, mai ales în contextul speculațiilor privind retragerea miniștrilor PSD din guvernul condus de Ilie Bolojan.

Ministrul a punctat că investitorii și agențiile de rating solicită ca România să păstreze aceeași direcție de ajustare fiscală și să își respecte angajamentele anunțate anterior. Nazare a concluzionat că este imperativ ca statul să rămână previzibil pentru a menține datoria publică sub control și pentru a evita o eventuală scumpire a finanțării pe piețele internaționale.

„Au fost trei categorii de întâlniri pe care delegația pe care am condus-o la Washington, cu ministrul Energiei, Fondurilor Europene și Sănătății le-au avut. Au fost întâlniri cu Banca Mondială, FMI, administrația americană, agenții de rating, investitori. Îngrijorările sunt din zona de agenții de rating și investitori. Ele vor ca România să păstreze aceeași direcție, e foarte important pentru costul finanțării noastre și menținerea datoriei publice sub control”, a încheiat Alexandru Nazare.

Sinteza indicatorilor și a riscurilor economice

Indicator / Categorie Evoluție și Stadiu Actual Impact asupra Piețelor Deficit Bugetar 2025 Supraperformanță față de ținta stabilită Creșterea credibilității în fața FMI și Băncii Mondiale. Deficit Bugetar 2026 Redus la jumătate față de anul precedent Consolidarea încrederii investitorilor în sustenabilitate. Costuri de Finanțare Scădere medie de 2% în ultimele 9 luni Reducerea presiunii asupra bugetului de stat și datoriei. Factori de Risc Tensiuni politice (posibila retragere a PSD) Monitorizare strictă din partea agențiilor de rating. Obiectiv Strategic Menținerea direcției de ajustare fiscală Garantarea accesului la capital la dobânzi suportabile.

Reamintim că vineri, 17 aprilie 2026, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a vorbit și el despre tensiunile din coaliția de guvernare de la București.