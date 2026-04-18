Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, anunță sâmbătă, 18 aprilie 2026, că România beneficiază în prezent de o deschidere fără precedent la Washington pentru atragerea de investiții majore în sectoare critice precum energia, infrastructura și tehnologia.

Ministrul a subliniat că menținerea acestui climat favorabil depinde în mod direct de capacitatea autorităților de la București de a asigura o stabilitate politică internă și o direcție de dezvoltare predictibilă. Orice derapaj în acest sens ar putea duce la pierderea încrederii partenerilor americani și la creșterea costurilor de finanțare pentru țara noastră.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul a oferit detalii despre vizita sa în Statele Unite ale Americii, unde a participat la o serie de întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții-cheie din arhitectura economică americană.

Alexandru Nazare a explicat că, în discuțiile purtate cu directorul de investiții al U.S. International Development Finance Corporation, au fost abordate teme de importanță strategică, printre care se numără energia nucleară, exploatarea gazelor naturale și proiectele de infrastructură tehnologică. Totodată, dialogul cu oficialii Departamentului de Comerț al SUA s-a concentrat pe facilitarea accesului companiilor americane pe piața locală și pe consolidarea cooperării în domenii vitale pentru securitatea economică națională.

Ministrul a precizat că rezultatele acestor întrevederi nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă rodul unui efort constant de diplomație economică derulat în ultimele luni. Potrivit acestuia, construirea unor parteneriate solide cu oameni de decizie din administrația de la Washington a permis României să fie privită ca un pilon de stabilitate în regiune, capabil să gestioneze proiecte de anvergură globală.

Un punct central al discuțiilor de la Washington l-a reprezentat colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale. Alexandru Nazare a arătat că România a reluat parteneriate esențiale cu instituții precum MIGA și IFC, acestea fiind vehicule financiare indispensabile pentru marile proiecte de infrastructură energetică.

Printre prioritățile menționate se află modernizarea rețelei de gaze și avansarea proiectelor nucleare de la Cernavodă, obiective care beneficiază acum de o susținere directă din partea partenerilor transatlantici.

Totodată, oficialul român a menționat că dialogul pe energie a fost consolidat prin discuții directe cu Secretarul american pentru Energie. Cu toate acestea, Nazare a tras un semnal de alarmă în privința contextului politic intern.

El a afirmat că mesajul transmis de partenerii americani a fost unul categoric: toate evoluțiile din România sunt monitorizate atent, iar stabilitatea politică este criteriul fundamental pe baza căruia se decide continuarea investițiilor.

Ministrul a avertizat că absența unei direcții clare se traduce instantaneu în penalități economice, cum ar fi dobânzi mai mari la împrumuturile externe și amânarea sau chiar anularea unor proiecte de investiții străine directe.

„🇺🇸 Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale. La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția care finanțează proiecte strategice la nivel global, am discutat cu directorul de investiții Connor Coleman despre energie nucleară, gaze, infrastructură și tehnologie. La U.S. Department of Commerce – unul dintre pilonii politicii comerciale și industriale americane – am avut discuții cu subsecretarul pentru comerț internațional William Kimmitt și cu cel pentru industrie şi securitate, Jeffrey Kessler, despre atragerea companiilor americane și cooperare în domenii sensibile pentru securitatea economică. Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA şi IFC – instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte – am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright. Toate aceste uși şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni – cheie ai administrației americane. Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor – de pe urma cărora toți pierdem. Sunt şanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare şi seriozitate, nu să le ocolească”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Sinteza vizitei strategice la Washington

Instituția Parteneră Reprezentanți Cheie Domenii de Interes / Proiecte Obiectiv Strategic U.S. DFC Connor Coleman (Director Investiții) Energie nucleară, gaze, infrastructură, tehnologie Finanțarea proiectelor globale strategice. U.S. Dept. of Commerce William Kimmitt & Jeffrey Kessler Cooperare industrială și securitate economică Atragerea companiilor americane în România. Grupul Băncii Mondiale MIGA și IFC Infrastructură energetică, rețeaua de gaze Reluarea colaborărilor pentru mari proiecte de investiții. U.S. Dept. of Energy Chris Wright (Secretar pentru Energie) Proiecte nucleare (Cernavodă), sectorul gazelor Consolidarea dialogului direct pe securitate energetică. Guvernul României Alexandru Nazare (Min. Finanțelor) Stabilitate politică și fiscală Menținerea încrederii și evitarea costurilor mari de creditare.

