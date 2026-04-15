Banca Mondială lansează prin programul „Water Forward” o strategie complexă care își propune să abordeze deficitul global de apă potabilă, estimat la proporții alarmante. Inițiativa vizează nu doar extinderea serviciilor de alimentare cu apă, ci și consolidarea sistemelor existente în fața fenomenelor extreme precum secetele și inundațiile.

Programul anunțat are în vedere utilizarea fondurilor proprii ale instituției, completate de consultanță tehnică specializată, pentru a sprijini direct aproximativ 400 de milioane de oameni până în anul 2030. Restul beneficiarilor urmează să fie acoperiți prin contribuții financiare și operaționale venite din partea partenerilor internaționali.

În acest context, rolul sectorului privat este considerat esențial pentru succesul inițiativei. Programul creează un cadru prin care actorii financiari, guvernele și organizațiile filantropice să se alinieze unor obiective comune, în vederea accelerării investițiilor în infrastructura de apă.

„Apa determină dacă oamenii sunt suficient de sănătoși pentru a munci, dacă copiii au o copilărie în care să învețe și să exploreze și dacă întreprinderile pot funcționa și economiile pot crește”, a declarat Ajay Banga, după prezentarea programului.

Un element central al inițiativei promovate de Banca Mondială îl reprezintă accentul pus pe reformele de guvernanță în sectorul apei, considerat un obstacol major în calea progresului. Instituția subliniază că problemele structurale, precum politicile neclare, reglementările deficitare și lipsa sustenabilității financiare a operatorilor, au încetinit dezvoltarea și au descurajat investițiile.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ patru miliarde de oameni — echivalentul a jumătate din populația globală — se confruntă în prezent cu penuria de apă. Această realitate evidențiază necesitatea unor intervenții coordonate și a unei schimbări de abordare, care să depășească simpla construcție de infrastructură.

Programul „Water Forward” oferă statelor participante posibilitatea de a identifica prioritățile naționale și de a construi planuri de acțiune adaptate nevoilor locale. Ulterior, aceste planuri vor fi susținute de finanțare și expertiză din partea unei rețele extinse de parteneri internaționali.

„Băncile de dezvoltare, guvernele, organizațiile filantropice și, cel mai important, sectorul privat se vor alinia la acest plan”, a spus Ajay Banga, subliniind importanța coordonării între diferitele surse de finanțare și expertiză.

În evaluarea experților, această orientare către guvernanță reprezintă o schimbare semnificativă de paradigmă. David Michel, asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a apreciat că abordarea este promițătoare, întrucât tratează cauzele sistemice ale crizei de apă, nu doar efectele vizibile.

Inițiativa lansată de Banca Mondială beneficiază deja de sprijinul mai multor instituții financiare internaționale, inclusiv bănci regionale de dezvoltare, fondul de dezvoltare al OPEC și Noua Bancă de Dezvoltare, afiliată grupului BRICS. Aceste parteneriate sunt esențiale pentru mobilizarea resurselor necesare și pentru extinderea impactului programului.

De asemenea, 14 țări au anunțat că s-au angajat voluntar să își reformeze și să își consolideze sectoarele de apă în cadrul noului program. Aceste angajamente includ modernizarea cadrului legislativ, îmbunătățirea capacității instituționale și creșterea transparenței în gestionarea resurselor.

În ciuda anvergurii inițiativei, instituția financiară globală nu a precizat valoarea totală a fondurilor alocate programului. Cu toate acestea, mecanismul propus sugerează o abordare flexibilă, bazată pe atragerea de capital din surse multiple și pe adaptarea intervențiilor în funcție de contextul fiecărei țări.

Prin această strategie, Banca Mondială încearcă să răspundă uneia dintre cele mai presante provocări globale, punând accent pe cooperare internațională, sustenabilitate și reforme structurale în sectorul apei.