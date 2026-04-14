Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a declarat marți seară, pe 14 aprilie 2026, că principalul său obiectiv la Washington este transformarea României în prima țară din lume unde Banca Mondială finanțează direct producția de energie nucleară.

În urma unei întrevederi cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, oficialul român a subliniat că investițiile discutate vizează creșterea competitivității economiei naționale și generarea de noi locuri de muncă.

Potrivit ministrului Energiei, țara noastră are nevoie de investiții masive și viabile din punct de vedere bancar în mai multe sectoare-cheie. Printre acestea se numără termoficarea urbană, eficiența energetică și modernizarea rețelelor necesare pentru integrarea surselor de energie regenerabilă.

Totodată, Bogdan Ivan a menționat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, importanța stocării gazelor și a flexibilității sistemului pentru a asigura securitatea aprovizionării, punctând că energia nucleară trebuie să rămână un pilon de stabilitate în mixul energetic național.

Ministrul a explicat că aceste direcții de dezvoltare sunt deja definite ca platforme investiționale prioritare. El a precizat că parteneriatul cu Banca Mondială va completa fondurile europene, fiind orientat spre deblocarea proiectelor de anvergură.

În acest context, Bogdan Ivan a solicitat implementarea rapidă a unui pachet de tipul „One World Bank Group”, care să asigure pregătirea proiectelor, finanțare programatică și garanții menite să reducă costul capitalului pentru a atrage noi investitori.

În final, oficialul a transmis că beneficiile acestor demersuri pentru cetățeni și companii se vor traduce prin costuri mai mici pe termen mediu și sisteme mai eficiente.

Delegația română prezentă în SUA este condusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și include discuții cu oficiali ai FMI și ai Băncii Mondiale pentru susținerea acestor direcții strategice.

„Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima țară din lume în care Banca Mondială finanțează producția de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale, despre investițiile în energie care susțin competitivitatea economiei României și creează locuri de muncă. România are nevoie de investiții masive și bancabile în termoficare urbană și eficiență energetică, modernizarea rețelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze și flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum și în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix. Aceste direcții sunt deja definite ca platforme investiționale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene și orientat exact spre deblocarea acestor investiții. Am cerut trecerea rapidă la un pachet „One World Bank Group” pentru pregătire de proiecte, finanțare programatică și garanții care reduc costul capitalului și atrag investitori. Rezultatul pentru oameni și companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente și o economie mai competitivă, susținută de infrastructură energetică modernă și sigură. Le mulțumesc colegilor mei, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, pentru colaborare și pentru susținerea acestor direcții strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Potrivit unui raport redactat de Indermit Gill, economistul-șef al Băncii Mondiale, și dat publicității în luna martie 2026, „politica industrială – ansamblul instrumentelor de politică pe care guvernele le utilizează pentru a orienta producția economică, în loc să lase acest lucru la latitudinea piețelor – revine în forță”.

Printre exemplele recente de aplicare cu succes a politicii industriale, banca a menționat oferta României de facilități fiscale pentru inginerii informatici calificați, care a sporit disponibilitatea forței de muncă cu competențele necesare pentru a transforma țara într-un „centru global de prim rang pentru dezvoltarea de software”, potrivit The Wall Street Journal.

În România, guvernul a oferit scutiri de impozit pe salarii inginerilor informatici care îndeplineau condițiile necesare, încurajând astfel angajații să obțină diplome în acest domeniu. Acest program a contribuit la transformarea României într-un centru de referință la nivel mondial în domeniul dezvoltării de software.