Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, aflat la Washington, SUA, la reuniunile de primăvară ale Băncii Mondiale și FMI, a anunțat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că România urmărește două obiective principale în aceste discuții.

Primul obiectiv este să obțină în continuare asistență tehnică din partea Băncii Mondiale pentru reformele din România. Deși România este considerată o țară mai dezvoltată, autoritățile cred că încă au nevoie de sprijin pentru a implementa reforme importante, mai ales în contextul planului 2028–2034, care este unul complex. România dorește să continue colaborarea cu Banca Mondială prin proiecte și contracte deja existente și prin noi programe, inclusiv unele legate de pregătirea regiunilor de la granița estică pentru reconstrucția Ucrainei, considerată o oportunitate economică.

Al doilea obiectiv este consolidarea relației cu SUA, în special a Parteneriatului Strategic. România este interesată mai ales de partea economică a relației, adică de investiții și comerț, care nu au evoluat suficient în ultima perioadă. România este deschisă pentru investiții americane și vrea să devină un punct important pentru acestea în Uniunea Europeană, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei. Delegația română are întâlniri și la mai multe organizații și centre de analiză din SUA, pentru a întări relația bilaterală.

Obiective precum aderarea României la OCDE și obținerea unor aprobări importante din partea SUA. Relațiile României cu SUA sunt în creștere, mai ales datorită sprijinului oferit în anumite situații internaționale și a cooperării militare și strategice.

„Sunt două lucruri importante ca obiective. Primul este legat chiar de ancora pentru care întreaga delegație română a venit, și anume Reniunea de primăvară – Fondul Monetar, Banca Mondială. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este unul finanțatorii principali ai contractelor de asistență tehnică pe care Banca Mondială le are în România, ceea ce presupune că, evident, suntem interesați ca activitatea Băncii Mondiale să continue în România. Există acest semn de întrebare, având în vedere că România este acum un stat matur, dezvoltat și cumva obiectivul Băncii Mondiale ar fi mai degrabă pe țările care sunt în dezvoltare.

Noi credem că România are în continuare nevoie de asistență tehnică pentru zona de reforme. Ne pregătim acuma pentru un plan 2028-2034, care are o complexitate, poate fără precedent, și ca volum, și ca amploare a planificării. Și cred că a transmite mesajele aici, a avea întâlnire pentru a consolida relația cu Banca Mondială și să nu cumva să rămânem descoperiți, fără un sprijin pe zona aceasta de cunoaștere și de asistență tehnică, este un lucru crucial.

În mod evident, ne uităm și la contractele în derulare, la lucrurile pe care le putem face. Un element care s-a adăugat acuma în lista colaborării cu Banca fiind IST Invest și programul Bridge pe care îl avem cu Banca Mondială, de pregătire a regiunilor, de la frontiera estică, pentru reconstrucția Ucrainei. O temă foarte importantă pentru România, de unde un potențial mare de dezvoltare economică. Deci ăsta este primul obiectiv în relația cu Banca Mondială și cu instituțiile de acest tip.

Al doilea obiectiv este legat de relația transatlantică, de Parteneriatul Strategic. Deci, aici citim bineînțeles lucruri care sunt din zona de apărare corecte. Zona de energie, și mă bucur că ministrul Energiei este cu noi, domnul Bogdan Ivan. Dar cumva ceea ce a scârțuit un pic în relația cu Statele Unite a fost componenta economică. Deci partea de comerț și de investiţii. Cumva aș vrea să transmit, cum se spune… „Romania is open for business”, deci că suntem pregătiți să atragem investiții americane, că avem o gândire strategică, că în perioada aceasta 2028-2034, MIPE, prin planul de partener național și regional, are în vedere investiții potențiale dinspre Statele Unite, să fie stabilită ca un cap de pod pentru Uniunea Europeană în România și ca un cap de pod pentru reconstrucţia Ucrainei. Iată motivul pentru care, pe lângă întâlnirile de aici cu Banca și cu Fondul Monetar, am întâlniri și discursuri la trei think tank-uri. Toate trei, care sunt cumva legate și de sufera de influența Casei Albe. Avem întâlniri la National Security Council, la US Tray Department. Cumva, lucruri care sunt importante, pe relația bilaterală, atât din prisma unor obiective imediate, cum ar fi aderarea la OCDE și ultimul aviz de care avem nevoie la Statele Unite. Cât și lucrurile de care vă spuneam, parteneriatul economic. Cred că dacă vă uitați, România este într-o creștere a intensității relațiilor cu SUA, care apreciază foarte, foarte mult un lucru. Şi anume atunci, când ele chiar au nevoie de ajutor, să poată să beneficieze de acest ajutor minimal din partea aliaților săi. Faptul că noi am deschis Baza Kogălniceanu, pentru logistica legată de conflictul din Iran, a contat enorm. Pentru noi, a avut o miză mare, fost discuție în Parlament, ne-am mișcat foarte, foarte, repede. Lucrul acesta chiar a contat în relațiile bilaterale. Ați văzut și de altfel, declarațiile de certe a lui Rubio și faptul că suntem acuma un trend ascendend. Faptul că România a participat, chiar dacă observator la Board of peace, participarea Primei doamne… sunt niște lucru care cumva ne-au făcut să credem că participarea la nivel de miniștri, poate fără precedent ca amploare în această săptămână, adaugă încă o cărămidă în această construcție importantă, până în momentul care poate culmina, sperăm noi, cu vizita președintelui la un anumit moment dat, așa cum știți că este un plan”, a declarat Pîslaru.

Pîslaru a spus că România a avut o creștere economică importantă și că acest lucru trebuie mai bine făcut cunoscut la nivel internațional. El a explicat că se ocupă de domeniul său de activitate și că este vorba și despre diplomație economică, adică despre promovarea țării în relațiile internaționale. A mai spus că astfel de rezultate nu se văd imediat, dar sunt importante pe termen lung.

Pîslaru a arătat că România a crescut economic semnificativ, de la aproximativ 44% din media Uniunii Europene la peste 80%, depășind unele țări precum Ungaria, Cehia și Portugalia. El a subliniat că multe persoane din afara țării încă nu realizează cât de mare a fost acest progres economic.

A precizat că este important ca România să transmită aceste mesaje în străinătate, inclusiv în contextul unor teme strategice precum regiunea Mării Negre și reconstrucția Ucrainei. În opinia lui, aceste lucruri pot aduce reacții și oportunități importante pentru România în viitor.