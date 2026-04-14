Traian Băsescu, fostul președinte al României, a mărturisit la B1 TV că nu crede că vor exista mari diferențe între politica guvernului condus de Viktor Orban și cea a lui Peter Magyar.

El a spus că viitorul lider de la Budapesta ar fi interesat în special de banii Uniunii Europene. Fostul președinte a analizat situația politică din Ungaria după victoria opoziției conduse de Magyar. El consideră că noua putere va încerca să își schimbe puțin discursul față de Uniunea Europeană, pentru a putea primi fondurile europene blocate, în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro. În rest, el spune că Ungaria nu își va schimba mult poziția, inclusiv în privința Ucrainei.

Băsescu a recunoscut că nu a fost surprins de faptul că opoziția a câștigat, ci doar de diferența foarte mare de voturi. Totuși, a fost mirat de atitudinea lui Kelemen Hunor, care a crezut că Orban va câștiga alegerile. El se aștepta ca Orban să piardă deoarece sondajele arătau deja o diferență mare. Totuși, nu se aștepta ca opoziția să obțină o majoritate atât de puternică.

În opinia sa, viitorul guvern va păstra în mare parte politica lui Orban, cu excepția relației cu Uniunea Europeană, unde va încerca să se apropie mai mult pentru a debloca fondurile europene.

„Personal nu aveam nici un dubiu că Viktor Orban va pierde alegerile. Știam situația din Ungaria cum, de altfel, o știau și oamenii politici de la noi. Mă surprinde neștiința și plutirea în nori a lui Kelemen Hunor care spera că va câștiga favoritul său, Viktor Orban. Dar se știa că diferența din sondaje este foarte mare. Mă așteptam la un rezultat în favoarea opoziției. Nu mă așteptam la o diferență atât de mare, ca opoziția să aibă majoritate constituțională. Acum, fiind la putere vor putea face Ungaria cum vor ei și cum au promis-o. Păstrează aproape tot din politica lui Victor Orban, mai puțin poziția privind apropierea de Uniunea Europeană unde este vorba de circa 17 miliarde de euro care se cuveneau Ungariei și care sunt blocați. Măcar de dragul celor 17 miliarde își va armoniza poziția cu cea a Uniunii Europene”, a afirmat Băsescu.

Băsescu a explicat că Magyar nu susține trimiterea de arme în Ucraina și nici accelerarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Din acest motiv, el consideră că linia politică a lui Magyar este foarte apropiată de cea a lui Orban.

Fostul președinte a fost întrebat și despre relația dintre UDMR și viitoarea conducere de la Budapesta. El a spus că este posibil să apară în viitor informații despre nereguli în relația dintre liderii UDMR și Orban. Totuși, Băsescu a subliniat că aceste probleme sunt interne ale UDMR și nu sunt foarte importante din punct de vedere politic general.

El a mai spus că șeful UDMR ar putea avea de explicat modul în care au fost folosiți banii primiți de la guvernul maghiar, dacă cineva va cere clarificări. El a afirmat că în relația dintre Orban și conducerea UDMR ar putea ieși la iveală mai multe lucruri controversate, care până acum nu au fost făcute publice.