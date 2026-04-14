Uniunea Europeană confirmă că, în prezent, nu există un deficit de kerosen pe piața europeană, însă oficialii avertizează că riscurile legate de aprovizionare rămân ridicate din cauza instabilității geopolitice din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin în contextul unor presiuni crescute asupra pieței energetice globale și al îngrijorărilor exprimate de industria aviatică.

Potrivit Comisiei Europene, aprovizionarea cu țiței către rafinăriile din statele membre ale UE se menține stabilă, iar în acest moment nu este necesară utilizarea rezervelor strategice de combustibil. Cu toate acestea, instituția subliniază că situația este monitorizată permanent, deoarece evoluțiile internaționale pot influența rapid fluxurile de aprovizionare.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că, deși nu există dovezi privind un deficit actual de combustibil pentru aviație, scenariile pe termen scurt indică posibile perturbări ale lanțurilor logistice dacă tensiunile geopolitice continuă.

Companiile aeriene europene se confruntă cu o volatilitate accentuată a prețurilor la combustibil, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu, care a afectat atât costul petrolului, cât și rutele de transport aerian.

Operatorii din industrie avertizează că închiderea sau restricționarea spațiilor aeriene în anumite regiuni a crescut timpul de zbor pe anumite rute, ceea ce duce implicit la un consum mai mare de carburant și costuri operaționale ridicate.

Asociația Airlines for Europe (A4E), care reprezintă mari transportatori precum Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM și IAG SA, a semnalat că aceste costuri suplimentare ar putea fi transferate către pasageri, în special în perioada de vârf a sezonului estival.

Pe măsură ce se apropie sezonul de călătorii estivale, cererea pentru combustibil aviatic este în creștere, ceea ce amplifică riscurile de dezechilibru între ofertă și cerere.

Organizațiile din sectorul aviației avertizează că orice perturbare a rutelor maritime sau energetice ar putea avea efecte rapide asupra pieței europene de combustibili. În acest context, Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol și produse petroliere.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime energetice din lume, iar eventualele blocaje în această zonă pot genera tensiuni semnificative pe piața petrolului și a combustibililor de aviație.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu continuă să influențeze direct piața petrolului, determinând fluctuații de preț și incertitudini în lanțurile de aprovizionare. În acest context, Iranul joacă un rol important în dinamica regională, iar orice escaladare a tensiunilor poate avea efecte în lanț asupra transportului aerian internațional și a costurilor energetice.