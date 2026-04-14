Piața petrolului se confruntă cu o discontinuitate semnificativă în livrările de țiței, generată de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu. Datele analizate de Agenția Internațională a Energiei indică faptul că fluxurile de petrol au fost menținute artificial în martie, datorită transporturilor încărcate anterior declanșării conflictului, însă în aprilie acest mecanism nu a mai funcționat.

Această schimbare bruscă marchează o etapă critică, în care piața începe să resimtă efectele reale ale blocajelor logistice și ale distrugerii infrastructurii energetice. În lipsa unor noi volume încărcate, oferta globală intră într-un deficit accentuat, care nu este încă reflectat complet în evoluția prețurilor.

În acest context, Fatih Birol a explicat amploarea situației și riscurile asociate, subliniind că piața globală nu a internalizat pe deplin șocul actual, transmit cei de la Euronews.

„Situația s-a agravat semnificativ în aprilie. Dacă în martie au fost livrate încă transporturi încărcate înainte de izbucnirea conflictului, în aprilie nu au mai fost încărcate noi cantități de petrol”, a declarat oficialul, evidențiind ruptura clară în lanțul de aprovizionare.

Această dinamică indică faptul că piața petrolului ar putea intra într-o fază de ajustare bruscă, în care prețurile vor reacționa cu întârziere, dar cu intensitate crescută, pe măsură ce stocurile existente se epuizează.

Piața petrolului este deja afectată de pierderi semnificative de producție, estimate la aproximativ 13 milioane de barili pe zi, potrivit evaluărilor AIE. Acest nivel depășește considerabil impactul altor crize recente, inclusiv perturbările generate de conflictul dintre Rusia și Ucraina, ceea ce subliniază gravitatea actualei situații.

În paralel, infrastructura energetică din regiune a suferit avarii extinse. Peste o treime dintre cele peste 80 de facilități afectate au fost grav deteriorate, ceea ce limitează capacitatea de reluare rapidă a producției. Specialiștii estimează că procesul de reconstrucție ar putea dura până la doi ani, prelungind incertitudinea pe termen mediu.

În acest context tensionat, Fatih Birol a atras atenția asupra riscurilor suplimentare pentru economia globală.

„Situația s-ar putea agrava, iar impactul asupra economiei globale va deveni din ce în ce mai vizibil”, a avertizat acesta, indicând că efectele vor depăși sectorul energetic.

Pentru a contracara o eventuală escaladare, Agenția Internațională a Energiei a transmis că este pregătită să recurgă la eliberarea rezervelor strategice, o măsură utilizată în situații excepționale pentru stabilizarea piețelor. Această opțiune rămâne însă dependentă de evoluțiile conflictului și de amploarea deficitului de aprovizionare.

Piața petrolului resimte și efectele blocajelor logistice majore, în special în zona Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de energie. Restricțiile din această regiune afectează fluxurile comerciale și amplifică volatilitatea pieței.

În același timp, producția OPEC a înregistrat o scădere semnificativă, ceea ce contribuie la dezechilibrul dintre cerere și ofertă. Acest cumul de factori generează presiuni suplimentare asupra economiei globale, deja vulnerabilă în fața șocurilor energetice.

Instituții financiare internaționale precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială analizează scenarii privind impactul economic al crizei și au pregătit pachete de sprijin de ordinul zecilor de miliarde de dolari pentru statele afectate.

În evaluarea generală a situației, Fatih Birol a formulat un avertisment fără echivoc privind amploarea crizei. „Este cea mai mare criză de securitate energetică din istorie”, a declarat acesta, subliniind că niciun stat nu este imun la efectele actuale.

Evoluția pieței petrolului rămâne astfel un indicator esențial pentru stabilitatea economică globală, iar dinamica prețurilor în perioada următoare va reflecta direct intensitatea și durata conflictului din regiune.