Colonelul (R) SRI, Tudor Păcuraru și jurnalistul Romeo Couți au fost invitații lui Dan Andronic la podcastul realizat marți pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Subiectul analizei a fost legat de alegerile din Ungaria: înfrângerea lui Viktor Orban și succesul înregistrat de rivalul său, Peter Magyar.

Chiar dacă pare ca viitorul lider de la Budapesta va fi mai apropiat de Uniunea Europeană, situația trebuie nuanțată. Ținând cont că el a fost apropiat de Orban.

„Încercăm să ghicim care va fi traiectoria viitoare a lui Peter Magyar. Aici avem dreptate să fim foarte atenți din cauza faptului că și în 1990 au avut o echipă de reformatori, de adevărați. Și care erau priviți ca mari liberali de către Occident. Și în realitate erau toți, dar toți erau agenți KGB. Mai erau și unii de la GRU, e adevărat. Avem dreptate să ne uităm cu reticență. Ungurii au o tradiție de a vopsi oamenii politici liberali și pro-occidentali. Acum avem un test în față. Acest test vă explică din ce cauză au intervenit serviciile occidentale. Vedeți dumneavoastră, Ungaria lui Viktor Orban, dincolo de certurile cu vecinii, dincolo de ifosele hungariste ale acestui individ, Ungaria lui Viktor Orban a servit ca placă turnantă a plăților făcute de serviciile secrete rusești în Europa și în afara Europei”, a explicat Tudor Păcuraru.

Serviciile secrete din Rusia au legături adânci cu Ungaria și trimit bani spre diferite destinații din Europa sau din afar „Bătrânului Continent”, după cum a mai afirmat invitatul emisiunii.

„Ei au acolo o fundație foarte frumoasă, care se cheamă Mathias Corvinus Collegium. Collegium Mathias Corvinus. Care primește bani de la MOL. 65% din petrolul pe care îl primește MOL îl primește din Rusia și îl primește cu un discount serios. Acest discount este investit în fundația Matias Corvinus. Care fundație are 10% în acțiuni MOL? De acolo își trage astea. Și ce face draga de fundație cu acești bani? Păi, în primul și în primul rând, îi bagă frumos pe filiera unei bănci care se cheamă MBH. Aceasta este banca maghiară pentru Occident și care a acordat credite de milioane de euro, deci din banii rușilor, prin petrol, prin fundația Matias Corvinus. Credite pentru extremiști de peste tot.”

Tudor Păcuraru a mai afirmat că banii rușilor au ajuns în multe zone politice de extremă dreapta în Europa.