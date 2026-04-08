Sancțiuni tot mai dese în mediul online. Un subiect dezbătut, miercuri, la podcastul HAI Live cu Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitații lui Robert Turcescu au fost Georgică Severin, membru al CNA, și jurnalistul Liviu Mihaiu. O temă a fost legată de viața tot mai activă în mediul online și sancțiunile care trebuie luate împotriva persoanelor care agresează.
Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual. Cine va fi sancționat
Georgică Severin a subliniat că societatea trebuie să accepte un nou cadru al normelor juridice din realitate din pațiul virtual. Invitatul emisiunii consideră că formele de agresiune care vizează minorii au căpătat valențe mult mai grave în contextul accesului nelimitat la internet.
„În momentul în care vedem că tot mai mult din viața noastră se duce virtual, trebuie să existe legislație. Trebuie să acceptăm un lucru. Ce este ilegal în viața reală, începe să se mute, să fie considerat ilegal și în viața virtuală. De la bullying-ul de la școală, când ăla mai mare se ducea și îl plesnea pe colegul mai mic, acum avem un bullying poate mai periculos.
Pe internet, cu copii. Trebuie să există o posibilitate să te miști de bine, de rău și în zona asta. Și nu cred că dacă s-ar merge pe sistemul pe care l-ați invocat dumneavoastră, cel al instanțelor, s-ar putea asigura rapiditatea”, a explicat membrul CNA.
Industria sesizărilor la CNA: Atacuri coordonate și mii de plângeri
Dincolo de reglementarea online-ului, invitatul a oferit detalii din culisele funcționării CNA, dezvăluind că instituția se confruntă cu un fenomen îngrijorător: campanii de sesizări orchestrate pentru a bloca activitatea sau pentru a viza anumite entități media.
„Cum funcționează CNA-ul? CNA-ul nu funcționează decât pe baza sesizărilor și autosesizărilor. Și am constatat în acest an și jumătatea, aproape, un an și patru luni de când sunt în CNA, că există o întreagă industrie a sesizărilor.
Ghidate, țintite, orientate, Și foarte puține din alte zone. Și aceste sesizări de multe ori vin la pachet. Am avut situații în care au venit la pachet dinspre Republica Moldova și atunci am avut o poziție publică.
Este o persecuție ghidată, dar evident, sunt parti-pris-uri. Aș minți să spun că nu e așa. Dar când îți vin 500 de sesizări, Sau în timpul campaniei 5.000, în 2-3 zile de emisiune dintr-o parte. Noi avem obligația conform legii să le dăm la monitorizare.
Să urmărească dacă se confirmă. Nimeni nu poate ca simplă persoană să urmărească, să le verifice. Deci în spatele ședinței publicei e o muncă enormă”, a precizat Severin.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.