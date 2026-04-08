Sancțiuni tot mai dese în mediul online. Un subiect dezbătut, miercuri, la podcastul HAI Live cu Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitații lui Robert Turcescu au fost Georgică Severin, membru al CNA, și jurnalistul Liviu Mihaiu. O temă a fost legată de viața tot mai activă în mediul online și sancțiunile care trebuie luate împotriva persoanelor care agresează.

Georgică Severin a subliniat că societatea trebuie să accepte un nou cadru al normelor juridice din realitate din pațiul virtual. Invitatul emisiunii consideră că formele de agresiune care vizează minorii au căpătat valențe mult mai grave în contextul accesului nelimitat la internet.

„În momentul în care vedem că tot mai mult din viața noastră se duce virtual, trebuie să existe legislație. Trebuie să acceptăm un lucru. Ce este ilegal în viața reală, începe să se mute, să fie considerat ilegal și în viața virtuală. De la bullying-ul de la școală, când ăla mai mare se ducea și îl plesnea pe colegul mai mic, acum avem un bullying poate mai periculos. Pe internet, cu copii. Trebuie să există o posibilitate să te miști de bine, de rău și în zona asta. Și nu cred că dacă s-ar merge pe sistemul pe care l-ați invocat dumneavoastră, cel al instanțelor, s-ar putea asigura rapiditatea”, a explicat membrul CNA.

Dincolo de reglementarea online-ului, invitatul a oferit detalii din culisele funcționării CNA, dezvăluind că instituția se confruntă cu un fenomen îngrijorător: campanii de sesizări orchestrate pentru a bloca activitatea sau pentru a viza anumite entități media.