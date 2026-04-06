Liviu Mihaiu l-a avut invitat, luni, la podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România pe scriitorul Danion Vasile. Cel care a povestit o întâmplare pe care a trăit-o pe Dealul Golgotei și care l-a marcat profund din punct de vedere spiritual.

Departe de agitația specifică marilor sărbători creștine, scriitorul a căutat liniștea pentru a trăi o experiență personală de rugăciune. Dorința sa de a se reculege într-un cadru mai intim l-a condus către un eveniment pe care mulți l-ar considera o minune în sensul pur al cuvântului.

Danion Vasile a relatat cum, dorind să atingă locul unde a fost înălțată crucea Mântuitorului, a avut parte de o dovadă palpabilă a prezenței divine. Acesta a descris momentul în care un obiect simbolic, achiziționat din Betleem, a devenit purtătorul unui semn neașteptat.

„Am fost la Mormântul Sfânt și mi-am dorit să mă întorc acolo într-o perioadă în care nu este aglomerat, așa cum este de Paște. Acolo vin puhoaie, nu doar ortodocși din toată lumea, ci și oameni de alte confesiuni. I-am spus soției: lasă-mă să stau 10 zile să prind și Sfântul Vasile. Si ajungând pe Golgota, îmi cumpărasem o cruce de lemn de la Betleem.

În clipa în care am băgat crucea pe locul Golgotei, deci exact pe locul unde a fost pusă crucea Mântuitorului Hristos, când am pus crucea acolo, am scos mâna și crucea pline de mir. Eu mai fusesem pe Golgota, mă mai închinasem de multe ori, dar n-are ce căuta mir pe Golgota.”

Ceea ce a urmat a fost un șir de coincidențe fericite care i-au permis scriitorului să rămână în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt. Momentul închiderii porților a marcat începutul unei nopți de veghe unice în cel mai sfânt punct al creștinătății.

„Am fost așa impresionat încât mi-am dorit să-mi dau cu mirul respectiv pe frunte. Și exact în clipa aceea a venit călugărul care ne-a dar afară din Sfântul Mormânt, pentru că urma să se închidea Sfântul Mormânt.

Stând în fața stâlpului ortodoxiei, întrebându-mă cum pot să fac la ora aceea, era șapte seara, să intru într-o biserică ca să-mi dau cu mirul pe frunte, mi-am dat seama că mai intrau doi pelerini la ora 7 când se închide Sfântul Mormânt. Rămân acolo doar cei care au binecuvântarea episcopului Sfântului Mormânt, să se roage în biserică. Și m-a așteptat Dumnezeu, am luat binecuvântare de la episcopul Sfântului Mormânt și am intrat în bisericuța unde vine Sfânta Lumină.”

Izolarea în spațiul sacru, în prezența doar a câtorva persoane, a fost descrisă de Danion Vasile ca o trăire ce depășește puterea de exprimare a limbajului obișnuit. Concluzia acestei experiențe rămâne însă o ancoră pentru toți cei care se află în căutare spirituală.

„În câteva minute, usa s-a închis și am rămas închis în cel mai sfânt loc din întreaga lume ortodoxă. Am fost închis cu două maici, acolo unde vine lumina sfântă. E greu de spus în cuvinte ce am trăit. Dar am înțeles un lucru. Că cine caută în viață crucea, pentru că eu asta căutasem crucea, voiam să ajung la Golgota în ziua respectivă, cine caută crucea ajunge la înviere.”