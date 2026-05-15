Prezent la emisiunea „Ediție Specială” de la Digi24, Vasile Dîncu a declarat că un premier tehnocrat ar putea reprezenta o soluție doar dacă acesta are capacitatea de a media și de a negocia între partide.

„După părerea mea, dacă premierul este ales foarte bine, dacă este un tehnocrat cu adevărat, adică un om care să aibă o viziune economică, care să aibă capacitatea de a media, de a discuta, de a negocia. Acestea sunt calități atunci când apare o coaliție”, a explicat liderul PSD.

Acesta a criticat și pozițiile radicale dintre partide, afirmând că refuzul dialogului politic nu funcționează în practică.

Vicepreședintele PSD consideră că ideea unui executiv format exclusiv din tehnocrați nu este una realistă și că, în final, guvernele rămân inevitabil politice.

„Nu cred că președintele sau partidele s-au gândit la un guvern tehnocrat în totalitate, pentru că ar fi doar o pauză între două guverne politice. E clar că guvernele sunt politice”, a declarat acesta.

Liderul social-democrat a insistat că PSD nu a ieșit din actuala formulă de guvernare pentru a ocupa locul premierului interimar Ilie Bolojan.

„Noi nu am rupt acest contract politic pentru ca să ne punem noi în locul domnului Bolojan. Noi încă nu suntem în convenția politică care s-a distrus. Urma să venim în 2027”, a spus Dîncu.

Acesta a precizat că PSD nu exclude varianta unei viitoare guvernări, însă admite că formarea unei majorități este dificilă în actualul context parlamentar.

„Nu se poate face o majoritate cu AUR, pentru că nici AUR nu vrea și nimeni nu vrea de pe scena politică, nici noi ne dorim asta”, a declarat vicepreședintele PSD.

Totodată, el a sugerat că inclusiv un guvern minoritar ar putea reprezenta o soluție, dacă s-ar ajunge la o înțelegere politică între partide.

„Până la urmă chiar un guvern minoritar, dacă se ajunge la o convenție politică, să spunem că un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, sau pe cine o să desemnăm noi, și acesta ar putea să fie o soluție”, a afirmat Dîncu.

Potrivit surselor Digi24, printre variantele analizate de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier tehnocrat s-ar afla Radu Burnete și Șerban Matei.

Administrația Prezidențială a anunțat deja convocarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Vicepreședintele PSD a comentat și evoluțiile din sondaje ale principalilor lideri politici. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar fi beneficiat de o creștere de imagine în urma crizei politice.

„Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea”, a afirmat Dîncu.

În ceea ce îl privește pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, acesta susține că după o scădere inițială în sondaje și-a revenit la nivelul anterior crizei.

„Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors exact la cifra pe care o avea înainte de scandal”, a declarat liderul PSD.

Dîncu a mai spus că formațiunea George Simion continuă să câștige capital politic atât timp cât partidele aflate la guvernare nu livrează rezultate, iar Călin Georgescu „rămâne un fel de far pentru o parte din opoziție și pentru cei revoltați împotriva sistemului”.