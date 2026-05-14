Ciprian Ciucu a declarat că ia în calcul scenariul în care președintele Nicușor Dan va desemna un premier tehnocrat, în condițiile în care PSD nu și-ar asuma direct conducerea Executivului. Liberalul consideră că actualul lider social-democrat, Sorin Grindeanu, nu are nici forța politică și nici încrederea publică necesară pentru a conduce Guvernul.

„Da, mai degrabă, pentru că lui Grindeanu îi este frică să-și asume guvernarea. Cum i-a fost frică și acum 10 luni. Pentru că nu știe să guverneze, pentru că are o cotă foarte slabă de încredere sub sau în jur de 10%. Nu poți guverna o țară când ai 10%”, spune Ciucu.

Liderul liberal a criticat însă și ideea unui Executiv format din tehnocrați, afirmând că o astfel de formulă ar avea dificultăți majore în a guverna eficient fără sprijin politic solid și fără o majoritate parlamentară clară.

În același context, Ciprian Ciucu a vorbit și despre posibilitatea formării unui guvern minoritar susținut de PSD, UDMR și alte grupuri parlamentare, susținând că toate scenariile sunt în continuare pe masa negocierilor politice.

„Este și varianta, am înțeles, PSD cu UDMR și cu minorități și alte resturi de prin parlament. Să-și asume. Ăsta ar fi un guvern minoritar. Cu alte formațiuni din parlament pot să-și obțină și voturile. Adică ei au mai multe șanse. Adică toate opțiunile sunt pe masă. Dar cred că se va atinge, pentru că lui Grindeanu îi e frică de guvernare, el știe să dărâme, dar nu știe să construiască, cred că se va tinde spre un guvern tehnocrat”, mai declară Ciucu.

În analiza sa privind situația politică actuală, Ciprian Ciucu a susținut că România are nevoie de un Executiv stabil, capabil să își ducă mandatul până la capăt, și a criticat strategiile bazate exclusiv pe blocaje și demolarea adversarilor politici.

„E greu să fac acum strategii, dar vă zic ce cred eu. Și eu cred că țara are nevoie de un guvern stabil, cu forțe depline, care să-și ducă un mandat până la capăt. Asta cu a dărâma nu face parte din modul meu de gândire. Hai să vedem ce punem în loc. Ok, dărâmăm, dar avem ce pune responsabil în loc?”, mai declară Ciucu despre intrarea activitatea partidului dacă va intra în opoziție.

Liberalul a afirmat că nu se teme de eventualitatea alegerilor anticipate și consideră că scena politică din România se îndreaptă spre o polarizare între două blocuri politice distincte.

„Mie nu mi-ar fi frică de anticipate. Acestea sunt cele două poluri care se vor crea. Un pol dezechilibrat pe zona PSD AUR, care sunt foarte compatibile, în care rolul principal va fi luat de către AUR. Și un pol mai echilibrat între Partidul Național Liberal și USR”, spune primarul general.

Totodată, liderul liberal a susținut că PSD ar fi pierdut teren electoral și ar fi ajuns deja sub PNL în sondajele de opinie, din cauza lipsei unor lideri care să mobilizeze electoratul.

„Nu au lideri care să capaciteze încrederea populației. Eu nu știu vreun lider al PSD la nivel național care să, nu știu, să rupă sondajele. Este clar, a căzut sub PNL. Deci acest lucru este foarte, foarte clar”, spune Ciucu.

În interiorul Partidului Național Liberal au apărut diferențe de poziționare după decizia formațiunii de a nu mai guverna alături de PSD. O parte dintre liderii partidului îl susțin pe Ilie Bolojan și strategia ieșirii de la guvernare, în timp ce alți lideri ar prefera continuarea participării la Executiv.

În acest context, Ciprian Ciucu a declarat că actualele tensiuni riscă să ducă inevitabil la organizarea unui congres, în care partidul să decidă direcția politică pentru perioada următoare.

„Acea minoritate este de obicei mult mai vizibilă, mai vocală, pentru că toată lumea se uită la conflict și potențează. Conflictul atrage atenția și par mai mulți și mai puternici decât sunt”, a spus Ciucu despre tabăra anti-Bolojan din PNL, joi la Europa FM.

Liderul liberal a susținut că partidul va trebui să decidă dacă revine la modelul politic din perioada alianței cu PSD sau dacă încearcă să își reconstruiască autonomia și identitatea politică.

„Dacă lucrurile vor continua, nu că ne dorim noi congres, dar congresul este inevitabil. Și atunci partidul va fi chemat să decidă, vrem să mergem, să întoarcem epoca Ciucă-Ciolacul, în care partidul își pierduse demnitatea și nu mai exista ca partid sau vrem ca să ne recâștigăm sufletul și demnitatea și să luăm deciziile în Modrogan și nu în alte palate și vile”, a declarat Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL a vorbit și despre influențele externe asupra deciziilor din partid și a afirmat că acestea s-au diminuat după instalarea lui Ilie Bolojan la conducerea formațiunii.

„Cât a fost Ilie Bolojan, deciziile s-au luat doar la Modrogan. Absolut. Sau în Parlament, dar la BPN-ul din Parlament. Sau la Vila Lac”, spune Ciucu.

Referindu-se la discuțiile privind influența serviciilor de informații în politică, liderul liberal a afirmat că în partid s-a instalat, în ultimii ani, o adevărată „psihoză”.

„La noi în partid, în ultimii ani, a fost o adevărată psihoză. Pe ce se bazează? Eu ce înțeleg de aici? Eu nu am experiență în zona aceasta, păduri și nu mai știu ce alte vegetații. Și vreau să știu, băi, decizia asta, adică, psihoza asta este reală sau ne-o alimentăm noi, între noi unii cu ceilalți? Și nu vreau să trăiesc într-o țară în care să-mi fie frică de poliție politică, că mi se fac dosare, sau că sunt amenințat ca să-mi influențeze deciziile cu cercetări penale și cu astfel de lucruri. Cred că totuși suntem în secolul XXI”, spune edilul.

În paralel cu declarațiile lui Ciprian Ciucu, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a anunțat că liberalii vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mandat explicit împotriva unei noi formule de guvernare alături de PSD.

„Este foarte clar cu ce va merge Partidul Național Liberal. Avem trei decizii pe trei rezoluții și toate trei spun un lucru foarte clar: Partidul Național Liberal nu se va mai afla într-un guvern cu Partidul Social Democrat și nici nu va susține un guvern care este susținut de către Partidul Social Democrat”, a afirmat Dan Motreanu.

Liderul liberal a precizat că partidul nu susține nici varianta unui premier tehnocrat sprijinit de social-democrați și a invocat dificultățile pe care un astfel de Executiv le-ar avea în lipsa unei susțineri politice ferme.

„Personal nu aș susține un premier tehnocrat și spun acest lucru știind în ce condiții se află România și știu foarte bine și ce s-a întâmplat în alte țări și am în minte exemplul lui Mario Draghi, care era o personalitate în toată Europa”, a spus Motreanu.

Acesta a explicat că lipsa legitimității politice poate afecta coerența actului de guvernare și poate transforma orice decizie într-o negociere permanentă între partide.

„Este foarte greu ca un premier tehnocrat să asigure o coerență a guvernării. Atât timp cât nu ai o legitimitate politică, cât nu ai o susținere parlamentară, vei fi permanent nevoit să negociezi cu partidele politice”, a adăugat liderul PNL.

Întrebat despre relația dintre PNL și USR, Dan Motreanu a afirmat că cele două partide își apropie pozițiile politice.

„Noi da”, a răspuns acesta.

Totodată, liderul liberal a acuzat existența unei majorități parlamentare informale între PSD și AUR și a susținut că această colaborare a devenit vizibilă în timpul moțiunii de cenzură.

„Cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată, pentru că, haideți să fim extrem de deschiși, această colaborare între PSD și AUR există de mai mult timp. Această moțiune de cenzură nu a fost făcută de un partid și celălalt partid a susținut-o, au scris-o la comun. Când scrii o moțiune de cenzură la comun, este ca un angajament de guvernare, e ca un program de guvernare, e ca un acord parlamentar. De fapt, acea moțiune a arătat direcția pe care PSD și AUR vor să ducă România”, a declarat Motreanu.

Dan Motreanu a declarat că, dacă PSD nu va reuși să formeze un nou guvern sau va refuza să își asume actul guvernării, PNL este pregătit să încerce constituirea unui Executiv fără participarea social-democraților.