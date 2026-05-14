Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi solicită ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, să transmită de urgență către Parlament lista reformelor și proiectelor legislative considerate prioritare pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Solicitarea a fost făcută printr-o scrisoare oficială transmisă ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, în care liderul social-democrat acuză faptul că, deși a existat un acord politic privind susținerea reformelor din PNRR, până în prezent nu a fost trimis niciun pachet legislativ către Parlament.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Grindeanu susține că există întârzieri serioase în coordonarea proiectelor necesare pentru absorbția fondurilor europene.

În scrisoarea transmisă ministrului Dragoș Pîslaru, liderul PSD amintește că, în cadrul consultărilor politice organizate de președintele Nicușor Dan la finalul lunii aprilie, toate partidele participante și-au exprimat sprijinul pentru reformele și jaloanele asumate prin PNRR.

„Vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, se arată în scrisoarea transmisă de Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că Parlamentul este pregătit să sprijine adoptarea rapidă a proiectelor necesare, însă până acum nu a primit documentele necesare din partea ministerului responsabil.

Sorin Grindeanu afirmă că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția care coordonează implementarea PNRR la nivel național, nu a trimis nicio listă cu proiectele legislative aflate în procedură parlamentară sau cu cele care trebuie promovate urgent.

„Subliniez că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR și nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedura parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedura parlamentară. (…) Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”, se mai precizează în document.

Potrivit liderului PSD, lipsa unei coordonări clare între Guvern și Parlament poate afecta ritmul implementării reformelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă principalul mecanism prin care România poate atrage fonduri europene pentru investiții și reforme structurale.

Implementarea PNRR este condiționată de îndeplinirea unor:

reforme;

jaloane;

ținte asumate în relația cu Comisia Europeană.

Neîndeplinirea acestora poate duce la blocarea sau întârzierea plăților europene.

În ultimele luni, în spațiul public au existat mai multe discuții privind ritmul lent al unor reforme și riscul pierderii unor fonduri europene importante.

Multe dintre măsurile asumate prin PNRR necesită modificări legislative și aprobarea Parlamentului.

De aceea, transmiterea rapidă a proiectelor legislative către Camera Deputaților și Senat este considerată esențială pentru respectarea termenelor asumate de România.

În contextul tensiunilor politice și al schimbărilor din coaliția de guvernare, tema implementării PNRR a devenit una dintre principalele mize politice și economice ale perioadei.

Autoritățile încearcă să accelereze absorbția fondurilor europene, în condițiile în care România are la dispoziție miliarde de euro pentru investiții în: