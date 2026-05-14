PSD a transmis joi că prim-ministrul demis Ilie Bolojan ar trebui să își asume răspunderea politică pentru numirea la conducerea Autorității Vamale Române a unei persoane care a fost reținută de procurori pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție.

Potrivit comunicatului oficial, social-democrații susțin că această numire a fost făcută personal de Ilie Bolojan, fără consultarea partenerilor din Coaliția de guvernare și fără respectarea acordului politic existent între partide.

„Având în vedere că şi-a asumat personal această numire, fără să se consulte şi fără să ţină seama de partenerii din Coaliţie, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcţiei de conducere a guvernului interimar şi să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuţiile”, spune PSD într-un comunicat oficial.

PSD afirmă că, în aceste condiții, premierul demis ar trebui să înceteze imediat exercitarea funcției de conducere a Guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să îi preia atribuțiile.

Formațiunea susține că atunci când un lider politic se prezintă drept reformator al statului și apărător al integrității în funcțiile publice, acesta are obligația să aplice aceleași principii și în cazul propriilor decizii.

Social-democrații consideră că asumarea răspunderii nu poate rămâne doar la nivel declarativ și spun clar că Ilie Bolojan trebuie să plece.

„Atunci când te erijezi în postura de „mare reformator” al statului şi de „apărător neînduplecat” al integrităţii în exercitarea funcţiilor publice, ai responsabilitatea politică şi obligaţia morală să îţi aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecinţă concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!”, mai transmit cei de la PSD.

Reprezentanții PSD spun că au atras atenția încă de la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române asupra faptului că o astfel de decizie încalcă Acordul Politic din Coaliție.

Potrivit acestora, Ilie Bolojan avea obligația de a se consulta cu ceilalți parteneri de guvernare înainte de o astfel de numire.

PSD afirmă că acest caz este doar un exemplu dintr-o serie mai lungă de decizii luate unilateral de fostul premier, care ar fi afectat constant dialogul și colaborarea în interiorul Coaliției.

Social-democrații susțin că tocmai acest tip de comportament politic a contribuit, în cele din urmă, la demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru.

„Cazul de faţă este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul şi colaborarea în cadrul Coaliţiei de Guvernare şi care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcţia de premier”, menţionează PSD.

Potrivit unor surse, președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut miercuri, alături de alte două persoane din cadrul instituției.

Acțiunea a fost desfășurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și a vizat atât sediul central al Vămii din București, cât și structuri din Galați.