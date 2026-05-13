Partidul Social Democrat (PSD) se află într-o etapă de negocieri politice intense, analizând mai multe variante pentru configurarea unei majorități parlamentare stabile care să susțină formarea unui nou guvern.

Conducerea formațiunii urmează să se reunească în cadrul Biroului Permanent Național pentru a evalua rezultatele discuțiilor purtate în ultimele zile cu alte partide și grupuri parlamentare.

Potrivit declarațiilor deputatului Marian Neacșu, procesul de construire a unei majorități este în desfășurare, fiind explorate mai multe formule de colaborare politică.

În cadrul strategiei de formare a unei majorități, liderul PSD Sorin Grindeanu a avut întâlniri cu reprezentanți ai UDMR și ai minorităților naționale.

Printre interlocutori s-au numărat liderul UDMR Kelemen Hunor și liderul grupului minorităților naționale Varujan Pambuccian, precum și parlamentari neafiliați.

Scopul acestor discuții este identificarea unei formule parlamentare capabile să asigure susținerea unui viitor guvern, într-un context politic în care coalițiile tradiționale sunt în reorganizare.

Nr. Scenariu politic Descriere 1 Refacerea coaliției cu PNL Formarea unei noi alianțe PSD–PNL, cu desemnarea unui premier susținut politic de ambele partide 2 Guvern PSD–UDMR–minorități Construirea unei majorități parlamentare alături de UDMR și grupul minorităților naționale 3 Guvern minoritar susținut parlamentar Executiv format de PSD (sau altă formulă politică), dar susținut punctual în Parlament de alte partide 4 Premier tehnocrat Numirea unui prim-ministru independent, fără afiliere politică, susținut de o majoritate negociată în Parlament 5 Intrarea în opoziție PSD nu participă la guvernare, în lipsa unei majorități stabile care să susțină participarea sa la executiv

Una dintre variantele discutate implică și o conducere guvernamentală asumată de PSD, în funcție de sprijinul parlamentar obținut.

Președintele României Nicușor Dan a transmis că viitorul premier trebuie să fie susținut de o majoritate parlamentară clară, înainte de nominalizare.

Administrația prezidențială pregătește consultări oficiale cu partidele parlamentare, în cadrul cărora se vor analiza atât propunerile de premier, cât și programele de guvernare asociate.

De asemenea, șeful statului a subliniat că varianta unui guvern tehnocrat rămâne una viabilă, în condițiile în care negocierile politice nu conduc la o formulă stabilă.

„Cu titlul general, solicitarea pe care o s-o am la toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare dintre propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Acesta este răspunsul general. (…) Și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă mai există varianta desemnării din nou a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

În interiorul PSD există și posibilitatea strategică de retragere în opoziție, în situația în care negocierile pentru formarea unei majorități eșuează.

Decizia finală va depinde de rezultatul discuțiilor politice și de capacitatea partidelor de a construi un guvern funcțional, cu susținere parlamentară solidă.

România traversează o etapă de reconfigurare politică, în care PSD și celelalte formațiuni parlamentare încearcă să identifice o formulă guvernamentală stabilă. Deciziile din următoarele zile, inclusiv consultările de la Cotroceni, vor fi decisive pentru viitoarea arhitectură executivă.