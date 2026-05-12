În interiorul PSD, liderii urmează să analizeze miercuri, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Național, mai multe variante de premier. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a avut deja o serie de întâlniri cu Kelemen Hunor și cu președintele Grupului Minorităților Naționale din Parlament, iar social-democrații au purtat și discuții individuale cu parlamentari din grupul neafiliaților.

Printre scenariile discutate în PSD se află varianta unui premier independent, cu experiență în economie și o minimă familiarizare cu zona politică, dar și varianta formării unui guvern condus de un premier din partea PSD, inclusiv posibilitatea ca Sorin Grindeanu să preia funcția de prim-ministru.

În paralel, conducerile grupurilor parlamentare ale PNL și USR s-au reunit pentru a construi o alianță și o strategie comună. Cele două formațiuni au stabilit să meargă la consultările de la Cotroceni cu o poziție unitară, conform căreia partidele care au susținut demiterea guvernului, PSD și AUR, ar trebui să vină primele cu o propunere de majoritate. În situația în care PSD nu reușește să formeze o majoritate, PNL și USR ar fi dispuse să încerce ele construirea unei noi formule guvernamentale.

În acest moment, PNL și USR nu au avansat un alt nume de premier în afara celui deja demis de Parlament, Ilie Bolojan. Toate partidele implicate în fostul arc guvernamental au exclus o eventuală guvernare alături de AUR.

Nicușor Dan a transmis că nu dorește asumarea unor riscuri politice care ar putea duce la respingerea în Parlament a unui premier propus. El a precizat că negocierile vor continua atât timp cât este necesar pentru a garanta că viitorul prim-ministru va obține sprijin parlamentar.

„Adică vom duce aceste negocieri cât este nevoie astfel încât să avem garanţia că prim-ministrul desemnat va avea votul în Parlament”, a spus, marţi, şeful statului.

Șeful statului a menționat că intenționează să facă o propunere de premier într-un termen rezonabil, posibil chiar săptămâna viitoare, și a exclus scenariul alegerilor anticipate, exprimând încrederea că se va contura o majoritate parlamentară pentru formarea unui nou guvern.

„În continuare exclud (n.red. scenariul organizării alegerilor anticipate)”, a spus el.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a avut marți o nouă discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament, urmând să se întâlnească și cu premierul demis Ilie Bolojan.

Kelemen Hunor a afirmat că varianta pe care o consideră cea mai bună pentru țară este refacerea coaliției de guvernare cu un premier independent, provenit din afara partidelor politice. El a precizat că susține o formulă în care miniștrii să provină din coaliția largă, iar premierul să fie o persoană acceptată de toate părțile implicate, fără a fi neapărat tehnocrat, dar capabil să asigure consens politic.

„Am spus că varianta cea mai bună e să refacem coaliţia cu un premier independent, neindependent. Eu am ascultat declaraţia domnului preşedinte Dan că toate variantele sunt pe masă şi că doreşte o variantă sigură. Asta înseamnă că orice variantă este sigură dacă are o majoritate în spate. Eu am spus că voi susţine o astfel de soluţie cu miniştrii din coaliţia largă şi cu un premier care să vină din afara acestor partide. Eu nu spun tehnocrat, eu spun un premier care poate fi acceptat de toată lumea. A zis președintele că are 2-3 nume în cap, probabil le vom afla după consultări”, a declarat șeful UDMR.

Șeful UDMR a explicat că Nicușor Dan ar avea în vedere două sau trei nume pentru funcția de premier, urmând ca acestea să devină publice după consultările oficiale. În viziunea sa, viitorul guvern ar trebui să beneficieze de susținere parlamentară solidă

Kelemen Hunor consideră că mandatul viitorului executiv va fi unul limitat, estimat la aproximativ 8-10 luni, suficient pentru a gestiona criza actuală. El a explicat că în această perioadă ar trebui abordate obiective precum implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul SAFE și menținerea deficitului bugetar la nivelul asumat, urmând ca ulterior să fie luate în calcul alte etape politice.

„În capul meu există un singur scenariu. Și nu e un scenariu pe 2 ani și jumătate. Este un scenariu să trecem această criză. Eu cred că vom fi cu toții de acord că următorul guvern nu va avea o durată de 2 ani și jumătate. Va avea 8-9-10 luni, trebuie să trecem de PNRR, de SAFE și să menținem deficitul la ținta asumată. După aceea se poate gândi la partea a doua”, spune Kelemen Hunor.

În opinia sa, viitorul premier trebuie să fie o persoană capabilă să gestioneze atât criza politică, cât și pe cea guvernamentală, fără a fi neapărat un specialist în macroeconomie. Acesta trebuie să înțeleagă regulile politicii, să aibă capacitate de conducere și să fie suficient de bine pregătit pentru a evita influențele politice excesive, fără a depinde de un partid anume.

„Un premier care trebuie să știe să gestioneze criză politică și criza guvernamentală. Nu trebuie să fie macroeconomist. Până nu știm ce va propune președintele Dan e greu de spus. Omul dacă stă în picioare, dacă are foaia de parcurs atunci nu va deveni (n.red. marionetă). Când vorbim despre o personalitate nu trebuie să fie lider de partid, trebuie să știe să conducă. E bine să cunoască politica, să cunoască regulile din lumea politică”, a mai precizat acesta.

Liderul UDMR a precizat că ar putea avea o nouă întâlnire cu Ilie Bolojan și a subliniat că prioritatea rămâne încercarea de a forma o nouă coaliție de guvernare, considerată cea mai bună opțiune pentru stabilitatea țării.