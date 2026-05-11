Ilie Bolojan a spus luni, 11 mai 2026, că PNL nu ar trebui să susțină un guvern condus de Sorin Grindeanu. El a criticat fosta coaliție de guvernare și a afirmat că instituțiile statului au ajuns să fie controlate de oameni apropiați politic.

Întrebat la Digi24 dacă PNL ar vota un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu premier, Bolojan a răspuns că liberalii „nu ar trebui să voteze un astfel de premier”. El a spus că persoane din clientela politică au fost puse în funcții importante și au primit contracte, fără să îmbunătățească activitatea instituțiilor sau companiilor de stat.

Potrivit lui Bolojan, aceste probleme au contribuit la creșterea votului antisistem în ultimii ani. El a afirmat că PSD a avut o mare responsabilitate pentru situația creată, dar că a evitat să își asume vina și a blocat reformele.

Ilie Bolojan a declarat și că o nouă guvernare alături de PSD ar însemna repetarea și acceptarea greșelilor din trecut. Totuși, el a precizat că PNL ar putea susține din Parlament unele proiecte importante pentru România, chiar dacă nu ar face parte din guvern. El a dat ca exemple legile și măsurile necesare pentru PNRR, precum și alte proiecte de interes public.

„A doua eroare majoră a fost capturarea instituțiilor. Au ajuns oameni din clientela politică să ocupe funcții importante, să facă contracte, să îi betoneze pe acele funcții, și nu pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii. Dacă ne-am întoarce în această guvernare, n-am face decât să validăm. În situația unui guvern minoritar, indiferent de poziția în care PNL va fi, am susținut niște aspecte care țin de România. Trebuie să vii cu legi și ordine pentru jaloanele din PNRR. Toate aceste proiecte trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România. Programul SAFE, alte aspecte care țin de politici publice”, a declarat Bolojan.

Bolojan a avertizat că blocajul politic care durează prea mult poate duce la pierderea unor fonduri europene importante. El a cerut PSD să găsească rapid o soluție pentru formarea unei majorități și pentru funcționarea stabilă a guvernului.

Bolojan a spus că, dacă instituțiile nu încep să lucreze normal, există un risc mare ca România să piardă bani europeni din cauza întârzierilor. El a afirmat că, dacă se vor pierde aceste fonduri, nimeni nu își va asuma răspunderea și se vor căuta doar vinovați în spațiul public.

Potrivit lui Bolojan, una dintre cele mai mari probleme ale fostei coaliții a fost că partidele s-au concentrat pe împărțirea funcțiilor și au neglijat reformele importante. El a mai spus că au fost făcute două greșeli mari: formarea unei coaliții doar pentru funcții și permiterea controlului politic asupra unor instituții, pentru obținerea de beneficii și avantaje.

