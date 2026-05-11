ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, derulează lucrări gratuite de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Până în prezent, au fost înregistrate gratuit pentru cetățeni peste 10,6 milioane de imobile, prin programele aflate în desfășurare.

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, din fonduri europene nerambursabile și din bugetele primăriilor.

Programul are ca obiectiv înregistrarea tuturor terenurilor și clădirilor din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, fără costuri pentru proprietari.

În acest moment, lucrările de cadastru se desfășoară pe o suprafață de peste 4,6 milioane de hectare, în 2.618 unități administrativ-teritoriale.

La nivelul întregului UAT sunt în derulare lucrări în 351 de comune, dintre care 321 beneficiază de finanțare europeană.

În paralel, ANCPI a finalizat deja lucrările de înregistrare sistematică la nivelul întregii localități în 474 de UAT-uri și în 37.999 de sectoare cadastrale.

Suprafața totală acoperită de aceste lucrări depășește 8,6 milioane de hectare.

Dintre cele 474 de localități cadastrate complet, 328 au beneficiat de fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014–2020 și prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

În luna aprilie, lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor, finanțate din fonduri europene, au fost finalizate în patru comune.

Este vorba despre Dobra din județul Hunedoara, Jiana din județul Mehedinți, Ulmu din județul Brăila și Puiești din județul Vaslui.

Numărul total al imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu finanțare europeană a depășit 2,8 milioane.

Aceste lucrări fac parte din strategia de extindere a cadastrului gratuit, în special în mediul rural, unde procesul de clarificare a proprietăților este esențial pentru tranzacții, succesiuni, accesarea fondurilor europene și dezvoltarea locală.

Potrivit datelor ANCPI, cele mai multe imobile înscrise anul acesta prin procesul de înregistrare sistematică sunt în județele Teleorman, Alba și Brăila.

Teleorman ocupă primul loc, cu 38.626 de imobile înscrise.

Urmează județul Alba, cu 29.410 imobile, și Brăila, cu 27.775 de imobile.

Aceste cifre arată ritmul accelerat al lucrărilor în anumite zone, în special acolo unde administrațiile locale și finanțarea europeană permit derularea mai rapidă a proiectelor.

ANCPI este beneficiarul proiectului major intitulat „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Acest proiect completează obiectivele Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și vizează înregistrarea sistematică pentru 5.758.314 hectare din 660 de unități administrativ-teritoriale rurale.

Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro.

Până în decembrie 2023, proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional, iar ulterior a fost etapizat.

În prezent, Faza a II-a este finanțată prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, continuând procesul de cadastrare gratuită în toată țara.