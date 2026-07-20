Cadastru gratuit pentru proprietari. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești ca să nu plătești nimic. Anunț ANCPI

Proprietarii de terenuri și locuințe pot beneficia de înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară, însă numai în anumite condiții. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) explică pașii pe care trebuie să îi urmeze proprietarii și atrage atenția că procedura nu poate fi solicitată individual, ci are loc doar în cadrul programelor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel local.

ANCPI reamintește că înscrierea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este posibilă exclusiv în cadrul procesului de înregistrare sistematică desfășurat într-o localitate sau într-un sector cadastral.

Instituția subliniază că proprietarii nu pot solicita individual realizarea cadastrului gratuit, deoarece procedura este organizată în cadrul unor campanii de înregistrare în masă, coordonate la nivel local.

Astfel, gratuitatea este acordată atunci când autoritățile încep procesul de înregistrare sistematică a tuturor imobilelor dintr-o anumită zonă.

Pentru a putea beneficia de acest program, proprietarii și deținătorii de imobile trebuie să urmărească anunțurile făcute de primărie și de firma care realizează lucrările cadastrale.

De asemenea, aceștia trebuie să pregătească documentele care atestă dreptul asupra proprietății și să participe la etapa măsurătorilor efectuate în teren.

Colaborarea proprietarilor este esențială pentru ca procesul de înregistrare să se desfășoare fără întârzieri și pentru ca informațiile introduse în sistemul de cadastru și carte funciară să fie corecte.

După efectuarea măsurătorilor cadastrale, documentele tehnice sunt afișate pentru consultare publică timp de 60 de zile.

În această perioadă, proprietarii au posibilitatea să verifice toate informațiile înscrise cu privire la imobilele lor și să solicite corectarea eventualelor erori sau neconcordanțe, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Documentele pot fi consultate la sediul primăriei, într-un alt loc anunțat de autorități sau pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ANCPI recomandă tuturor proprietarilor să profite de această etapă, deoarece eventualele neconcordanțe pot fi remediate înainte ca datele să fie înscrise definitiv în cartea funciară.

Procesul de înregistrare sistematică face parte din Faza a II-a a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Programul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027 și urmărește extinderea cadastrului și a cărților funciare în special în mediul rural.

Prin acest proiect, autoritățile urmăresc creșterea numărului de proprietăți înregistrate oficial, facilitarea tranzacțiilor imobiliare, clarificarea situației juridice a terenurilor și accesul mai ușor al proprietarilor la finanțări, investiții și alte programe publice.

ANCPI îi încurajează pe proprietari să se informeze din timp cu privire la începerea lucrărilor în localitatea lor și să participe activ la toate etapele procesului, astfel încât să poată beneficia de înregistrarea gratuită a imobilelor.