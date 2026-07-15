Aplicația folosită pentru cadastru și carte funciară, oprită temporar. Ce a anunțat ANCPI
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Modelul unei case pe o hartă cadastrală
Aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra nu va putea fi utilizată până la finalul săptămânii curente, după ce o parte dintre sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost afectate de un incident tehnic descris de instituție ca fiind „major”.
Alertă la ANCPI: platforma de cadastru e-Terra este indisponibilă după o problemă tehnică
ANCPI a anunțat că situația este investigată și că sunt desfășurate acțiuni pentru revenirea serviciilor informatice la funcționarea normală. Indisponibilitatea aplicației e-Terra afectează accesul utilizatorilor la serviciile de cadastru și carte funciară furnizate prin intermediul platformei.
Reprezentanții instituției au precizat că prioritatea este restabilirea serviciilor informatice în condiții de siguranță pentru utilizatori și că sunt analizate măsurile necesare pentru remedierea problemelor apărute.
ANCPI lucrează la restabilirea funcționării sistemelor informatice
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a mai transmis că depune eforturi pentru reluarea activității platformelor afectate și că vor fi comunicate informații noi pe măsură ce situația evoluează.
Instituția a anunțat inițial că investighează un incident tehnic care a dus la indisponibilitatea unor componente ale infrastructurii informatice. Până la remedierea problemelor, aplicația e-Terra rămâne nefuncțională pentru utilizatori.
„Vă informăm că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii curente, ca urmare a faptului că o parte din sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au fost afectate de un incident tehnic major.
Regretăm situația creată și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii. Vă vom transmite informații actualizate cu privire la evoluția situației imediat ce acestea vor fi disponibile”, se arată în comunicatul emis de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Instituția nu a oferit alte detalii privind natura exactă a incidentului tehnic și nici despre componentele informatice afectate. Activitatea de remediere continuă, iar actualizările privind disponibilitatea serviciilor urmează să fie transmise ulterior de ANCPI.
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