O înscriere greșită apare atunci când datele din cartea funciară nu reflectă situația juridică reală a imobilului.

Poate fi vorba despre informații eronate privind proprietarul, suprafața, limitele terenului sau alte drepturi înscrise. Regula este simplă. Cartea funciară trebuie să corespundă realității, iar dacă nu o face, poate fi corectată.

Această corectare se numește rectificare și reprezintă mecanismul legal prin care se elimină sau se modifică înscrierile incorecte.

Faptul că o informație este trecută în cartea funciară nu înseamnă automat că este corectă. Există mai multe situații în care o înscriere poate fi contestată.

Un caz frecvent este cel al erorilor materiale. De exemplu, numele proprietarului poate fi scris greșit sau pot apărea cifre inversate în datele cadastrale.

Mai complexe sunt situațiile în care suprafața imobilului nu corespunde realității sau apar suprapuneri între terenuri. Aceste probleme pot apărea din măsurători greșite sau din documentații cadastrale incomplete.

Cele mai sensibile cazuri sunt cele în care dreptul de proprietate este înscris greșit. De exemplu, apare o altă persoană ca proprietar sau înscrierea s-a făcut în baza unui act care ulterior se dovedește invalid.

Nu toate greșelile din cartea funciară se tratează la fel. Legea face o diferență între erorile evidente și cele care implică un conflict juridic.

Erorile simple, cum sunt cele de redactare sau de transcriere, pot fi corectate administrativ. În aceste situații, persoana interesată poate depune o cerere la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, însoțită de documentele care dovedesc eroarea.

În schimb, dacă există un litigiu sau dacă eroarea afectează dreptul de proprietate, corectarea nu se mai poate face direct. Este necesară o acțiune în instanță, iar judecătorul decide dacă înscrierea trebuie modificată sau anulată.

Nu doar proprietarul poate solicita corectarea unei înscrieri. Legea permite acest lucru oricărei persoane care poate dovedi un interes legitim.

Poate fi vorba despre un cumpărător, un creditor sau o altă persoană care este afectată de eroarea din cartea funciară. Condiția este ca persoana să poată demonstra că înscrierea greșită îi produce un prejudiciu sau îi afectează drepturile.

Rectificarea, în funcție de situație, poate implica modificarea datelor existente, completarea unor informații sau chiar radierea unei înscrieri.

De exemplu, poate fi eliminat un drept înscris fără temei sau poate fi înlocuit numele proprietarului cu cel corect. În cazurile mai complexe, rectificarea poate avea loc doar după o hotărâre judecătorească definitivă.

O înscriere greșită poate bloca aproape orice operațiune juridică legată de imobil. Vânzarea poate fi imposibilă, iar băncile pot refuza acordarea unui credit dacă situația juridică nu este clară.

De multe ori, aceste probleme sunt descoperite abia în momentul unei tranzacții, când devin urgente și mai greu de gestionat. Din acest motiv, verificarea și corectarea datelor din cartea funciară sunt esențiale pentru a evita blocaje ulterioare.

După rectificare, cartea funciară trebuie să reflecte situația reală a imobilului. Informațiile corectate devin opozabile tuturor și pot fi folosite în mod normal în tranzacții.

În cazul în care rectificarea este dispusă de instanță, aceasta se face pe baza hotărârii definitive, iar înscrierea anterioară este înlocuită sau eliminată.