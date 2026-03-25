România a finalizat una dintre cele mai ample inițiative de digitalizare din domeniul resurselor naturale, odată cu încheierea proiectului „Realizarea cadastrului apelor”, implementat de Administrația Națională „Apele Române” prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul aduce pentru prima dată o evidență digitală unitară a cursurilor de apă la nivel național, acoperind peste 236.000 km² și incluzând cadastrarea a peste 55.000 km de ape dintr-un total estimat la aproximativ 78.000 km, ceea ce reprezintă circa 70% din rețeaua hidrografică a țării.

Evenimentul de închidere a proiectului a avut loc în prezența studenților de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, specializarea Geodezie, dar și a studenților de la Universitatea Tehnică de Construcții București.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu instituții-cheie la nivel național, precum Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Centrul Național de Cartografie, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării și ROMATSA. Partenerii au oferit suport tehnic și operațional în desfășurarea activităților de cartografiere la scară națională, contribuind la realizarea unui demers considerat de autorități drept unul de importanță strategică.

Pentru prima dată în România, delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă a fost realizată utilizând tehnologii integrate de teledetecție și prelucrare geospațială.

Procesul a fost unul complex și a presupus utilizarea unor instrumente moderne de colectare și analiză a datelor, menite să ofere o imagine cât mai precisă asupra rețelei hidrografice.

achiziția de date LiDAR pentru peste 50.000 km², prin 120 de misiuni de zbor;

realizarea de imagini aeriene de înaltă rezoluție (20 cm/pixel), în peste 400 de ore de zbor, desfășurate pe parcursul a 116 zile;

generarea modelelor digitale ale terenului (DTM) și ale suprafeței (DSM) la nivel național;

realizarea ortofotoplanului național, utilizat pentru identificarea exactă a cursurilor de apă și a zonelor de protecție;

dezvoltarea unei platforme geospațiale moderne, în arhitectură cloud, pentru administrarea și analiza datelor hidrografice.

O inovație în cadrul proiectului îl constituie dezvoltarea unei aplicații GIS integrate, care permite analiza dinamicii albiilor, inclusiv a fenomenelor de eroziune și sedimentare. De asemenea, sistemul facilitează monitorizarea extracției de agregate minerale și identificarea zonelor cu risc, precum alunecările de teren în proximitatea lucrărilor hidrotehnice.

Potrivit autorităților, aceste instrumente digitale vor contribui la o mai bună planificare a intervențiilor și la prevenirea unor situații cu impact major asupra comunităților.

În paralel, proiectul a inclus un amplu proces de colaborare instituțională pentru integrarea datelor obținute în sistemul național de cadastru și carte funciară.

În acest sens, a fost utilizată platforma eTerra, iar instituțiile implicate au emis deciziile necesare pentru înscrierea bunurilor în domeniul public al statului, consolidând astfel cadrul legal și administrativ al gestionării resurselor de apă.

În urma implementării proiectului, cadastrul apelor oferă o bază solidă pentru o serie de activități esențiale legate de administrarea și protejarea resurselor hidrografice. Autoritățile consideră că digitalizarea datelor va permite adoptarea unor decizii mai rapide și mai bine fundamentate, cum ar fi:

administrarea eficientă a domeniului public al apelor;

prevenirea riscurilor naturale, în special inundații și secetă;

identificarea construcțiilor neautorizate din zonele de protecție;

fundamentarea investițiilor în infrastructura de apă și irigații;

luarea deciziilor strategice în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv Directiva Cadru Apă.

Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Doru-Dragoș Cazan, a subliniat că finalizarea cadastrului apelor reprezintă un moment de referință pentru instituție și pentru România, întrucât oferă, pentru prima dată, o evidență digitală unitară, precisă și actualizată a cursurilor de apă și a domeniului public aferent.

„Finalizarea cadastrului apelor reprezintă un moment de referință pentru Administrația Națională «Apele Române» și pentru România. Prin acest proiect, avem pentru prima dată o evidență digitală unitară, precisă și actualizată a cursurilor de apă și a domeniului public al apelor.

Este un instrument esențial care ne permite să luăm decizii mai rapide, mai corecte și mai bine fundamentate, în beneficiul cetățenilor, al mediului și al dezvoltării durabile”, a declarat directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, dr. ing. Doru-Dragoș Cazan.