Specialiștii atrag atenția că, în intervalul miercuri ora 11:00 – joi ora 16:00, evoluția condițiilor meteo poate genera fenomene hidrologice periculoase. Sunt așteptate scurgeri semnificative pe versanți, torenți și pâraie, în special în zonele unde stratul de zăpadă existent este supus topirii sau unde precipitațiile pot avea caracter mixt.

În plus, hidrologii avertizează că pe râurile mici pot apărea viituri rapide, cu efecte locale, iar debitele și nivelurile unor cursuri de apă ar putea crește peste limitele obișnuite pentru această perioadă.

Avertizarea Cod galben vizează sectoare din bazinele Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui și Vedea. În aceste regiuni, combinația dintre precipitații, viscol și posibile topiri poate duce la acumulări rapide de apă.

Hidrologii detaliază zonele afectate:

„În intervalul 18.02.2026 ora 11:00 – 19.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman)”

Autoritățile subliniază că fenomenele prognozate pot avea caracter local, însă evoluția rapidă a debitelor impune monitorizarea atentă a situației.

Atenționarea hidrologică vine într-un moment în care mai multe regiuni ale țării se confruntă cu vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru zilele de miercuri și joi, anunțând ninsori viscolite, vânt puternic și temperaturi scăzute.

În Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, vremea rămâne deosebit de rece. Temperaturile maxime sunt negative, iar minimele coboară sub pragul înghețului la nivel național. În jumătatea estică a țării continuă ninsorile viscolite, iar rafalele de vânt pot depăși 50–70 km/h, amplificând senzația de frig și reducând vizibilitatea.

În zonele montane, intensificările vântului sunt și mai severe, cu viteze ce pot ajunge la 80–90 km/h, ceea ce favorizează troienirea zăpezii și apariția condițiilor de viscol puternic.

Specialiștii explică faptul că, în astfel de episoade meteorologice, riscurile nu sunt legate exclusiv de ninsori. În anumite regiuni, precipitațiile pot avea caracter mixt, iar acumulările de apă provenite din topirea parțială a zăpezii sau din ploi pot duce la scurgeri rapide și la creșteri bruște de nivel pe râurile mici.

Aceste fenomene pot afecta punctual drumuri, gospodării sau terenuri agricole situate în zone joase.