Nicușor Dan va decola către Washington DC în cursul după-amiezii, deși în București a nins abundent, iar zona București-Ilfov se află sub cod roșu de viscol.

Potrivit informațiilor, șeful statului se va deplasa probabil cu un avion privat închiriat, și nu cu unul militar sau de linie, în contextul în care condițiile meteo afectează traficul aerian.

O parte a delegației de presă care urma să îl însoțească se află încă de dimineață pe aeroportul Otopeni. Deocamdată, nicio aeronavă nu decolează din cauza vremii nefavorabile și a ninsorii abundente.

Reuniunea Consiliului pentru Pace are loc mâine, la Washington DC, iar România participă prin președinte în calitate de observator.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că la Consiliul pentru Pace se vor alătura cei mai mari lideri din lume.

În luna ianuarie, Nicușor Dan a avut o situație similară la Paris, unde participase la Coaliția pentru Voință. Atunci, timp de 24 de ore, șeful statului și delegația de presă au fost blocați pe aeroport, avionul Spartan neputând decola din cauza condițiilor meteo.

Într-un interviu acordat postului Radio România Actualități, Nicușor Dan a explicat motivele participării României la evenimentele de la Washington.

El a recunoscut existența unor dubii și neîncredere din partea administrației americane după alegerile anulate din 2024. În acest context, a arătat că prezența României ajută la clarificarea relației bilaterale.

Președintele a afirmat că nu există nici din partea americană, nici din partea europeană o dorință de a întrerupe parteneriatul transatlantic. A subliniat că acesta este elementul esențial care trebuie avut în vedere.

„Nu există nici din partea americană, nici din partea europeană o dorință, o voință de a întrerupe parteneriatul transatlantic. Asta este ceea ce cred că contează”, a declarat Dan.

Șeful statului a arătat că ne aflăm într-o perioadă de turbulențe geopolitice, cu reacții și contrareacții, însă relația transatlantică poate doar să meargă înainte. El a precizat că România are interesul, atât din perspectivă economică, cât și de securitate, ca această relație să fie cât mai puternică.

Întrebat dacă a avut consultări cu alte capitale europene înainte de a decide participarea, Nicușor Dan a confirmat că astfel de discuții au avut loc constant. A menționat că joia trecută a avut loc un consiliu european cu liderii celor 27 de state membre și că ministrul de Externe este în contact permanent cu omologii europeni.

Referitor la nivelul de reprezentare al Uniunii Europene la Washington, președintele a enumerat statele care ar urma să participe în calitate de observator, printre care Grecia și Italia, menționând că în cazul altor țări discuțiile nu s-au încheiat.

„O să vedem până la sfârșit. Înțeleg că Grecia va participa, Italia va participa, vor participa de asemenea în calitate de observator. În Cipru, în Polonia, discuția nu s-a încheiat”, a spus el.

El a subliniat că foarte important este faptul că însăși Comisia Europeană va fi prezentă printr-un comisar.

Președintele a explicat că, în contextul dubiilor apărute după alegerile anulate din 2024, prezența României prin credențialele sale contribuie la clarificarea diplomatică și publică a relației bilaterale dintre România și Statele Unite.