În București, întreruperile de energie electrică sunt programate la începutul săptămânii. Luni, 9 februarie, vor fi afectate mai multe zone din sectoarele 1, 6 și 4. În Sectorul 1, pe strada Sevastopol, la numărul 28, va fi întrerupt curentul pe tronsonul situat între străzile Buzești și Calea Victoriei, între orele 09:00 și 17:00.

În Sectorul 6, pe strada Valea Prahovei, inclusiv zona străzii 1 Mai, întreruperea este programată în același interval orar. Tot luni, în Sectorul 4, strada Soldat Minca Dumitru va fi afectată integral, împreună cu zonele adiacente străzilor Gheorghe Lica și Gheorghe Vasilescu, între orele 09:00 și 17:00, potrivit informațiilor oferite de Rețele Electrice Muntenia, informează Rețele Electrice Muntenia.

Marți, 10 februarie, întreruperile continuă în Capitală. În Sectorul 6, bulevardul Constructorilor, la numerele 11–27, va rămâne fără curent electric între orele 09:00 și 17:00. În Sectorul 2, va fi afectată strada Valea Jiului, în același interval. Tot marți, în Sectorul 4, strada Soldat Minca Dumitru și zonele adiacente străzilor Gheorghe Lica și Gheorghe Vasilescu vor fi din nou vizate de opriri programate.

Județul Ilfov concentrează cele mai multe întreruperi de curent electric în perioada anunțată. Sâmbătă, 7 februarie, în localitatea Corbeanca, vor fi afectați atât consumatorii casnici, cât și agenți economici. Vor avea loc întreruperi pe străzile Ogorului, Mioriței, Dispensarului, Frumoasa, Medierii, Științei, Spiralei, CardioRec și străzile adiacente. De asemenea, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică la Stația de Apă Corbeanca. Intervalul orar anunțat este 16:00–20:00.

Luni, 9 februarie, opririle programate din Ilfov vor afecta mai multe localități. În Ciolpani, vor fi vizate strada Mănăstirea Țigănești, strada Lacului și străzile adiacente. În Dascălu, se întrerupe curentul pe străzile Horezu, Tismana, Govora, Gagu-Vânători și în zonele adiacente. În Petrăchioaia, vor fi afectați agenții economici Apă și Canal Petrechioaia-Măineasca. În Balotești, întreruperile sunt programate pe străzile Râului, Lacul Vlasia, I.C. Brătianu, Liliacului, Rozelor, Cantonului și străzile adiacente. Toate aceste opriri sunt programate între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 10 februarie, în Petrăchioaia, curentul va fi întrerupt pe străzile Carpați, Bucegi, Intrarea Bucegi, Rodnei, Măineasca și străzile adiacente, fiind afectați și agenții economici din zona UM Petrăchioaia. În Roșu, va fi afectată strada Crinului, la numărul 39, precum și zonele adiacente străzilor Cicoarei, Iulius Iordan, Concordia și Crăiței. În Dimieni, vor fi întreruperi pe străzile Pietrosului, Straja, Florilor, Ocolului, Tamponului, Fundătura Pietrosului și pe șoseaua Tunari–Balotești, pe tronsonul dintre strada Pietrosului și podul A0. În Buftea, vor fi afectate Casa Gherman, puțurile de apă Darza și puțurile de apă Raja SA. În Afumați, întreruperile sunt programate pe Șoseaua București–Urziceni, în zona benzinăriei Lukoil, spre ieșirea către Sîndrilita. În Otopeni, va fi întrerupt curentul pe strada Mihai Eminescu și pe străzile Constantin Noica, Eugen Ionescu, Decebal și Drumul Gării Odăi. Intervalul orar este 09:00–17:00.

Miercuri, 11 februarie, în Petrăchioaia, vor fi afectate străzile Stejarului, Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Brândușei, Brebeneilor, Cameliei, DG Radu, Preot Mișu Radu, Petrechioaia–Afumați și străzile adiacente. În Buftea, întreruperile vor viza strada Independenței și numeroase străzi adiacente, printre care Ion Vlad, Crișan, Pârului, Prahovei, Horia Romoșanu, Cireșilor, Aleea cu Brazi, Gorunului, Mărăști, Dimitrie Stelaru, Făgăraș, Arțarului, Badea Popescu, Cincinat Pavelescu, Stejarului, Dumitru Tutunaru și Dumitru Dumitrescu. Opririle sunt programate între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 12 februarie, în Petrăchioaia, se întrerupe curentul pe străzile Școlii, DG Radu, Someșului, Crișului, Siret, Jiului, Duzilor și străzile adiacente. În Dascălu, vor fi afectate străzile Preot Ioan Bucur, Oltului, Victoriei, Jiului, Furnica, Crișului și zonele adiacente. În Corbeanca, opririle sunt programate pe strada Laguna Albastră, Aleea Albastră și străzile adiacente. În Micșuneștii Mari, va fi afectat întreg satul, inclusiv agenții economici. În Afumați, întreruperile vizează străzile Caisului, Pinului, Salcâmului, Fagului, Șoseaua București–Urziceni între străzile Frasinului și Pinului, precum și străzile Sfântul Gheorghe și Plopului. Intervalul este 09:00–17:00.

Vineri, 13 februarie, în Petrăchioaia, vor fi afectate strada Petrechioaia–Afumați și străzile adiacente, inclusiv Cireșului, Miron Ancu, Bradului, Măceșului, Lămâiței, Socului, Viilor, Salcâmului și Teiului. În Dascălu, întreruperile sunt programate pe străzile Pelinului, Podgoriei, Busuiocului, Liliacului, Codrului, Ciocârlia, Teiului, Berzei, Măcinului și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

Și județul Giurgiu va fi afectat de întreruperi programate. Luni, 9 februarie, în localitatea Corbeanca DC81, la numărul 43, vor fi vizate șoseaua principală, strada Orhideelor și strada Viitorului. În Poenari, se întrerupe curentul pe străzile Tineretului, Suseni și Viitorului. În Gogoșari, strada Ion Manea va fi afectată integral. În Frătești, vor fi întreruperi pe strada Căminului, iar în Frătești, pe Ulița Zorilor, la numărul 5, va fi afectată întreaga stradă. Intervalul orar este 09:00–17:00.

Marți, 10 februarie, în Frătești, va fi afectată strada Dăii, iar în Gogoșari, strada Ion Manea va rămâne fără curent electric pe tot parcursul zilei, între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 11 februarie, întreruperile continuă în Gogoșari, pe strada Ion Manea. În Zădăriciu, oprirea este programată pe șoseaua principală, de la postul de transformare până la ieșirea spre localitatea Găiseanca, între orele 09:00 și 15:00. În Frătești, strada Dăii va fi din nou afectată. În Adunații-Copăceni, vor fi întreruperi pe DN5A, pe străzile Merilor și Cireșilor, precum și pe strada Grădinarilor. Intervalul este 09:00–17:00.

Joi, 12 februarie, în Gogoșari, se întrerupe curentul pe strada Școlii, iar în Frătești, pe strada Dăii. În localitatea Cetatea, vor fi afectate străzile Eroilor, Poieniței și Fântânii, între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 13 februarie, în Gogoșari, strada Școlii va fi din nou afectată, iar în Cetatea, întreruperea este programată pe strada Eroilor, în intervalul 09:00–17:00.

Rețele Electrice Muntenia recomandă consumatorilor să își ia măsuri de precauție în perioada întreruperilor și menționează că lucrările sunt necesare pentru menținerea siguranței și fiabilității rețelei de distribuție a energiei electrice.