Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat de ce românii au facturi mari la curent și gaze și când ar putea scădea prețurile. El a explicat că ofertele la energie au scăzut deja cu aproximativ 15% în ultimele șase luni.

Întrebat la România TV despre așa-zișii „băieți deștepți” din energie, ministrul a spus că nu vrea să caute scuze. A precizat că există două reguli noi care îi obligă pe traderii ce cumpără energie în avans să depună o garanție de cel puțin 10%, lucru pe care înainte nu îl făceau. De asemenea, a spus că ofertele din piață sunt acum cu 15% mai mici decât erau acum șase luni, când a preluat funcția.

Potrivit lui, în urmă cu șase luni, aproximativ 90% dintre oferte erau între 1,55 și 1,60 lei pe kilowatt-oră, iar acum sunt în jur de 0,99 lei, 1 leu, 1,05 lei sau 1,10 lei. A explicat că, dacă cineva trece de la un furnizor cu 1,60 lei pe kilowatt la unul cu 1 leu, factura i se poate reduce cu mai mult de o treime.

Ministrul a mai spus că, în ultimii 15 ani, România a închis peste jumătate din capacitățile de producție de energie care funcționau constant. În locul lor au fost instalate panouri fotovoltaice fără baterii de stocare, ceea ce ar fi creat dezechilibre în piață și oportunități pentru speculații.

El a afirmat că la Mintia, în județul Hunedoara, se construiește un proiect mare care va produce 1.700 MW de energie constantă. Împreună cu energia din eolian și din baterii, încă aproximativ 2.000 MW, România ar putea deveni, în circa un an și jumătate, dintr-un importator de energie, o țară independentă energetic.

Ministrul a mai spus că decizia de a închide centralele pe cărbune a lăsat loc pentru speculații. A explicat că România a ales să le închidă până în 2025, în timp ce Polonia ar face acest lucru până în 2040, iar Germania până în 2050.

Ivan a fost întrebat ce rezultate are după primele șase luni de mandat. El a răspuns că ofertele la energia electrică au scăzut cu aproximativ 15% și că, în această perioadă, s-au făcut investiții de peste 1,2 miliarde de euro în producția de energie, mai mult decât s-a investit în total din 2023 până în iunie.

Întrebat când vor plăti românii facturi mai mici, ministrul a explicat că cei care s-au mutat de la un furnizor cu preț de 1,60 lei pe kilowatt la unul cu 1 leu plătesc deja cu aproximativ 30% mai puțin. El a spus că aproape un milion de oameni au făcut această schimbare în ultimele șase luni. A adăugat că, atunci când vor fi puse în funcțiune aproximativ 2.000 MW de capacități de stocare și încă 2.000 MW de producție pe gaz, la finalul verii, prețurile ar urma să scadă în toată piața.

Ministrul a explicat că, dacă cineva semnează acum un contract pe un an sau doi ani cu un furnizor la 1 leu pe kilowatt, va plăti acest preț indiferent de evoluția pieței. În cazul în care prețul scade între timp, de exemplu la 80 de bani, consumatorul se poate muta gratuit la un alt furnizor mai ieftin.

El a zis că are și o idee pe care o consideră utilă: pregătirea unor voluntari care să meargă în mediul rural și să îi ajute pe oameni să își schimbe furnizorul cu unul mai avantajos. Ministrul a afirmat că riscul unor pene de curent este exclus și că decizia de a păstra în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia, luată anul trecut, a fost foarte importantă.

Potrivit lui, de la 1 ianuarie, Ministerul Energiei a organizat mai multe comandamente de iarnă pentru situații de urgență, care au asigurat stocuri suficiente de cărbune și energie. În această perioadă, consumul de energie a ajuns la 9.200 MW, cel mai mare din ultimii cinci ani, iar această situație a durat aproximativ două săptămâni.

Ministrul Energiei a avertizat că, fără centralele pe cărbune, România ar fi riscat să nu aibă suficientă energie electrică. El a explicat că, atunci când este ger în România, temperaturile sunt foarte scăzute și în țările vecine, precum Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria, astfel că nu ar fi existat de unde să fie adusă energie din import.

Ministrul a spus că, în astfel de situații, toate țările din zonă au nevoie de mult curent în același timp, iar importurile devin foarte greu sau chiar imposibil de făcut. A adăugat că păstrarea centralelor pe cărbune a ajutat România să rămână stabilă din punct de vedere energetic și a dat asigurări că nu există riscul unor pene de curent.