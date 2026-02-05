Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, într-o conferință de presă, că în ultimele șase luni s-au făcut progrese mari în atragerea banilor din fonduri europene prin PNRR. El a menționat că plățile directe și investițiile Ministerului Energiei în companii private au crescut cu 600%. Aceste investiții vizează proiecte care dezvoltă stocarea energiei, centrale eoliene și fotovoltaice, precum și capacități noi de producție a energiei pe bază de gaze naturale.

El a mai zis că fondurile decontate din Fondul pentru modernizare au crescut cu 2000% de când a preluat mandatul. În primele șase luni de mandat, plățile cumulate au fost mai mari decât în ultimii doi ani și jumătate, ajungând la aproape 500 de milioane de lei prin PNRR și 646 de milioane de lei prin Fondul pentru modernizare, pentru companii private și autorități locale. Ministrul a precizat că aceste investiții vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Ivan a explicat că prin proiectele în derulare se va adăuga o producție de 1.100 MW de energie verde și încă 1.500 MW capacități de stocare. Aceste stocări vor permite folosirea energiei solare produse ziua, când prețurile pe piața externă sunt mici, pentru consumul intern în orele de vârf.

El a spus că plățile din Fondul pentru modernizare au crescut de la 4 milioane de lei în 2023 la aproape 700 de milioane de lei în prezent, depășind totalul ultimilor trei ani. Cu acești bani se vor construi în 2026 încă 613 MW capacități de producție și autoconsum pentru 1.400 de primării și pentru companii private. Din acestea, 512 MW vor merge către primării. Se pregătește o nouă schemă de finanțare pentru stocare dublă a energiei, proiecte de 1.000 MW pentru 2026 și finanțare directă pentru primăriile care au instalat panouri fotovoltaice.

Ivan a mai spus că Ministerul Energiei va folosi 600 de milioane de euro pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă, care va funcționa fără probleme încă 30 de ani după modernizare.

Ministrul a subliniat că cel mai important scop al investițiilor publice în energie este scăderea prețului. El a precizat că la începutul mandatului și-a propus să reducă prețurile și să crească capacitățile de producție a energiei electrice.

El a spus că, comparativ cu situația de la preluarea mandatului în iulie, existau diferențe mari între prețurile sub plafonul de 1,30 lei și cele mai mari, de 1,55–1,60 lei.

Ministrul a arătat că, după măsurile luate împreună cu ANRE și cu producătorii, precum și după semnalul clar că nu se mai poate funcționa doar pe zona nereglementată a energiei, în șase luni prețurile medii au scăzut cu 10–15%. De asemenea, au apărut oferte sub pragul de 1 leu sau foarte apropiate de acesta, iar opt oferte sunt acum sub 1,30 lei, prețul plafonat înainte de 1 iulie. El a spus că aceste rezultate arată o stabilitate tot mai mare în piața energetică.