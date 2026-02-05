Discuțiile s-au concentrat asupra stadiului actual al proiectului, a calendarului de implementare și a colaborării dintre autoritățile române și investitor, în vederea atingerii obiectivelor naționale de securitate energetică, în contextul evoluțiilor regionale și europene.

Potrivit datelor prezentate de companie, obiectivul proiectului este atingerea în acest an a unei capacități instalate de 1.700 MW, urmând ca la finalizare centrala să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană pe un singur amplasament.

Până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro, proiectul fiind realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026.

Premierul Bolojan a subliniat importanța proiectului pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice și pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, menționând că Guvernul va continua să sprijine implementarea investiției și buna coordonare instituțională.

Un punct distinct al discuțiilor a vizat racordarea centralei la rețelele de gaze naturale și energie electrică. A fost accentuată necesitatea accelerării lucrărilor de finalizare a conexiunii la Sistemul Energetic Național, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcțiune a centralei. Finalizarea racordărilor va permite funcționarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar Guvernul va sprijini finalizarea racordării la rețeaua Transelectrica în cel mai scurt timp.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții Mass Global Energy Rom au anunțat intenția de a dezvolta o nouă investiție în capacități de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru-cinci locații, inclusiv la Mintia, și are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf, la prețuri accesibile pentru cetățeni.

La întâlnire au participat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, și consilierul de stat din cadrul Cancelariei prim-ministrului, Raul Gutin.