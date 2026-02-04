Ilie Bolojan a explicat că unul dintre obiectivele imediate ale Guvernului este consolidarea sistemului energetic național, prin investiții care să asigure echilibru și prețuri mai mici pentru consumatori. Premierul a precizat că Executivul va exercita presiune directă asupra Hidroelectrica pentru accelerarea proiectelor de stocare a energiei, considerate esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului.

„Vom pune presiune pe Hidroelectrica să își crească capacitățile de stocare. Ar trebui să aibă capacități de 500 megawați, au întârzieri deja. Aceste capacități de stocare ar însemna prețuri mai mici pentru consumatori”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că lipsa acestor capacități afectează stabilitatea pieței de energie și menține volatilitatea prețurilor, în special în perioadele de consum ridicat. Din acest motiv, proiectele de stocare sunt tratate ca investiții strategice, cu impact direct asupra facturilor plătite de populație și de mediul economic.

În paralel, premierul a anunțat că anul în curs trebuie să aducă finalizarea a două proiecte majore pe gaz, considerate vitale pentru tranziția energetică a României.

„Anul acesta trebuie să terminăm 2 proiecte importante pe gaz. Unul e centrala de la Mintia, al doilea – Iernut. Ambele echilibrează sistemul, asigură sistemul după închiderea centralelor pe cărbune”, a explicat Ilie Bolojan.

Un alt subiect important abordat de premier a fost situația combinatului siderurgic Liberty Galați, considerat un obiectiv industrial de importanță majoră pentru economia românească. Ilie Bolojan a anunțat intenția Guvernului de a interveni printr-o procedură specială, menită să asigure continuitatea activității și plata salariilor angajaților.

„Un alt aspect este salvarea combinatului Liberty Galați, pe care ne propunem să îl declarăm obiectiv de importanță strategică și să putem demara o licitație internațională pentru achiziționarea lui. Așa vom putea asigura plata oamenilor”, a afirmat premierul.

În ceea ce privește piața gazelor naturale, șeful Executivului a vorbit despre necesitatea unor pași calculați pentru eliminarea plafonării administrative, fără a expune populația la șocuri inflaționiste. Ilie Bolojan a explicat că anul în curs este unul dificil și impune menținerea unor măsuri de protecție pentru consumatori.

„Plafonarea administrativă a prețului la gaz: trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de puseul de inflație. Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră”, a declarat premierul.

În acest context, Guvernul propune un calendar clar pentru liberalizare, corelat cu momentul în care România va avea o producție mai mare de gaze.