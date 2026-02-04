Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri de relansare economică și reformă a administrației
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, 4 februarie, că România încheie perioada de ajustări bugetare, care a presupus o contracție economică și provocări financiare, și intră într-o etapă de relansare economică.
Șeful Guvernului a precizat că obiectivele principale sunt creșterea eficienței statului, îmbunătățirea serviciilor publice și corectarea nedreptăților din sistem.
Potrivit premierului, Guvernul lucrează în prezent la bugetul pentru 2026, cu o țintă de deficit de 6,2% și o inflație estimată la 4%. Bolojan a spus că discuțiile vor fi finalizate săptămâna viitoare, iar trimiterea proiectului la Parlament este planificată pentru aproximativ 20 februarie.
El a subliniat că principalele provocări pentru acest an sunt controlul deficitului și absorbția fondurilor europene, menționând că PNRR va trebui închis cu peste 10 miliarde de euro de absorbit până în august.
Ce vor conține, pe scurt, noile pachetele de reformă?
În paralel, premierul a anunțat că pachetul de reformă a administrației, amânat anterior, a intrat în circuitul de avizare și ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Ministerul Justiției recomandă angajarea răspunderii Guvernului pentru această reformă. Bolojan a precizat că pachetul va include și proiectul privind interdicția cumulului pensie-salariu.
Al doilea pachet, destinat relansării economice, va fi discutat în primă lectură în ședința de guvern de joi și ulterior prezentat public de ministrul Finanțelor, urmând să fie dezbătut în Consiliul Tripartit vineri. Premierul a explicat că măsurile includ credite fiscale pentru companii, sprijin pentru investițiile mari, stimularea exporturilor și scheme de garanții prin Banca de Investiții.
De asemenea, Bolojan a menționat că vor fi implementate ordonanțe care simplifică autorizările pentru companii, reducând termenele de obținere a avizelor de mediu, autorizațiilor de incendiu și avizelor pentru investiții străine.
În plus, pragul pentru obținerea avizului CISD va fi ridicat de la 2 la 5 milioane de euro, iar tarifele și termenele pentru aprobări vor fi reduse semnificativ, pentru a susține mediul de afaceri și a încuraja investițiile.
Declarațiile premierului Bolojan
„La finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat o perioadă dificilă, o contracție economică, dar închidem aceste măsuri și începând din această perioadă vom lucra la măsuri de relansare economică. Ceea ce înseamnă să avem un stat mai eficient, servicii publice mai bune, corectăm nedreptățile.
Lucrăm la câteva priorități. Iată lista lor:
În primul rând, lucrăm la bugetul pe 2026. Ținta de deficit e de 6,2%, ne propunem inflația la 4%. Săptămâna viitoare vom finaliza discuțiile, trimiterea la Parlament ne-o propunem în jurul datei de 20 februarie.
Principalele provocări țin de deficit, absorbția de fonduri europene – se închide PNRR cu peste 10 miliarde euro de absorbit până în august.
În paralel, lucrăm la pachetul de reformă a administrației. Acest proiect, amânat, a intrat în circuitul de avizare. Ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Recomandarea Ministerului Justiției e să angajăm răspunderea Guvernului pentru reforma în administrație.
Acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicția cumulului pensie – salariu.
Al doilea pachet e cel de relansare economică, mâine va fi în primă lectură la ședința de guvern. După ședință va fi prezentat public de ministrul Finanțelor, iar vineri va fi prezentat în Consiliul Tripartit.
Pachetul conține credite fiscale pentru companii, sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele cu deficite comerciale, pentru stimularea exporturile, scheme de garanții prin Banca de Investiții.
Trebuie să avem predictibilitate în măsurile fiscale, să avem stabilitate politică, să avansăm în absorbția de fonduri europene.
Avem pregătite, și veți vedea de luni, trei proiecte de ordonanță privind simplificarea în domenii care ar susține companiile pentru autorizare: debirocratizare, simplificarea obținerii avizelor de mediu – termene scurtate substanțial.
Pentru o decizie de încadrare azi avem termen de 90 de zile, în propunerea legislativă va fi de 60 de zile.
Un proiect MAI e legat de simplificarea autorizațiilor de incendiu de la ISU – scurtare termene, standardizare, astfel ca avizul să fie obținut în 15 zile și autorizația în 30 de zile. Azi, în București, uneori autorizațiile durează 30 de zile.
Alt proiect e legat de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CISD), simplificarea avizelor investițiilor mari. Pe de o parte, tarifele se reduc la jumătate, termenele se înjumătățesc, iar pragul de 2 milioane de euro este ridicat la 5 milioane de euro pentru obținerea acestui aviz”, a declarat Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă susținute miercuri, 4 februarie.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.