Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, 4 februarie, că România încheie perioada de ajustări bugetare, care a presupus o contracție economică și provocări financiare, și intră într-o etapă de relansare economică.

Șeful Guvernului a precizat că obiectivele principale sunt creșterea eficienței statului, îmbunătățirea serviciilor publice și corectarea nedreptăților din sistem.

Potrivit premierului, Guvernul lucrează în prezent la bugetul pentru 2026, cu o țintă de deficit de 6,2% și o inflație estimată la 4%. Bolojan a spus că discuțiile vor fi finalizate săptămâna viitoare, iar trimiterea proiectului la Parlament este planificată pentru aproximativ 20 februarie.

El a subliniat că principalele provocări pentru acest an sunt controlul deficitului și absorbția fondurilor europene, menționând că PNRR va trebui închis cu peste 10 miliarde de euro de absorbit până în august.

În paralel, premierul a anunțat că pachetul de reformă a administrației, amânat anterior, a intrat în circuitul de avizare și ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare. Ministerul Justiției recomandă angajarea răspunderii Guvernului pentru această reformă. Bolojan a precizat că pachetul va include și proiectul privind interdicția cumulului pensie-salariu.

Al doilea pachet, destinat relansării economice, va fi discutat în primă lectură în ședința de guvern de joi și ulterior prezentat public de ministrul Finanțelor, urmând să fie dezbătut în Consiliul Tripartit vineri. Premierul a explicat că măsurile includ credite fiscale pentru companii, sprijin pentru investițiile mari, stimularea exporturilor și scheme de garanții prin Banca de Investiții.

De asemenea, Bolojan a menționat că vor fi implementate ordonanțe care simplifică autorizările pentru companii, reducând termenele de obținere a avizelor de mediu, autorizațiilor de incendiu și avizelor pentru investiții străine.

În plus, pragul pentru obținerea avizului CISD va fi ridicat de la 2 la 5 milioane de euro, iar tarifele și termenele pentru aprobări vor fi reduse semnificativ, pentru a susține mediul de afaceri și a încuraja investițiile.