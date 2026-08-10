Moaștele a doi sfinți, scoase la închinare pe 11 august. Unde vor putea fi văzute

Ziua de 11 august este dedicată unei importante sărbători pentru creștinii ortodocși. La Târgoviște sunt așteptați mii de credincioși la pelerinajul organizat cu ocazia sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

Cu acest prilej, în fața credincioșilor vor fi așezate spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Nifon, păstrate în Catedrala din Târgoviște. Alături de acestea vor fi aduse, de la Curtea de Argeș, și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia.

Pelerinajul se desfășoară pe parcursul celor două zile și reunește credincioși din Târgoviște, dar și din alte localități ale țării. Aceștia participă la slujbele religioase dedicate Sfântului Ierarh Nifon și vin să se roage și să se închine la sfintele moaște.

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon reprezintă un moment important pentru viața religioasă din această zonă. Procesiunea și slujbele organizate în zilele de 10 și 11 august atrag în fiecare an numeroși pelerini, care participă la manifestările religioase și la momentele de rugăciune.

Sfântul Ierarh Nifon s-a născut în jurul anului 1435 și a ales de tânăr viața monahală. Parcursul său bisericesc l-a dus până la Muntele Athos, unde s-a remarcat prin pregătirea teologică și prin viața sa duhovnicească. Ulterior, Sfântul Nifon a devenit Mitropolit al Tesalonicului. Mai târziu, a ocupat de două ori scaunul de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului, devenind una dintre personalitățile importante ale vieții ortodoxe de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea.

Legătura Sfântului Nifon cu Țara Românească este legată de perioada domniei lui Radu cel Mare. Ajuns aici, ierarhul a contribuit la organizarea și întărirea vieții bisericești din țară, iar numele său a rămas legat de istoria Bisericii Ortodoxe din spațiul românesc.

După trecerea sa la cele veșnice, Sfântul Nifon a rămas în memoria credincioșilor drept unul dintre marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe. Canonizarea sa a avut loc la Curtea de Argeș, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, fiind considerată una dintre primele canonizări săvârșite pe teritoriul actual al României.

Moaștele Sfântului Ierarh Nifon sunt păstrate la Catedrala din Târgoviște și sunt scoase spre închinare cu prilejul sărbătorii dedicate acestuia. În aceste zile, credincioșii au posibilitatea de a participa la slujbele religioase și de a se ruga la racla cu sfintele moaște.

Un alt moment al pelerinajului din acest an este reprezentat de aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Acestea vor fi așezate spre închinare alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon.

Sfânta Muceniță Filofteia este una dintre sfintele cunoscute și cinstite în România. Este cunoscută pentru credința și milostenia sa, iar moaștele sale sunt păstrate la Mănăstirea Curtea de Argeș, unde reprezintă un important punct de pelerinaj pentru credincioși.

Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia la Târgoviște oferă credincioșilor posibilitatea de a se închina, în aceleași zile, la moaștele celor doi sfinți. Pelerinajul este programat în perioada 10-11 august, când sunt organizate și slujbele religioase dedicate Sfântului Ierarh Nifon.

Credincioșii care ajung la Târgoviște participă la momentele liturgice și se roagă la sfintele moaște. Pelerinajul reunește persoane din municipiu, dar și din alte localități ale țării.

Pentru credincioșii din zonă, sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon este un moment important din calendarul ortodox. În aceste zile, aceștia se adună la Catedrala din Târgoviște pentru slujbele dedicate ierarhului și pentru închinarea la moaștele sale și la cele ale Sfintei Mucenițe Filofteia.

Astfel, în zilele de 10 și 11 august, la Târgoviște sunt programate momentele religioase legate de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, iar credincioșii pot participa la pelerinaj și la slujbele dedicate acestuia.