Moartea Arhimandritului Climent Haralamb a fost anunțată oficial de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, instituția în cadrul căreia a slujit vreme de șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș. Înaltul ierarh s-a stins din viață la vârsta de 102 ani, lăsând în urmă o activitate pastorală îndelungată și o influență puternică în rândul credincioșilor.

Potrivit comunicatului transmis de reprezentanții Arhiepiscopiei, trecerea la cele veșnice s-a produs în noaptea de duminică spre luni, la puțin timp după miezul nopții. Trupul neînsuflețit a fost depus la Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeșului, acolo unde credincioșii pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

„Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la Domnul duminică, puţin după miezul nopţii, la vârsta de 102 ani, trupul neînsufleţit fiind depus în Paraclisul Arhiepiscopal de la Mănăstirea Argeşului”, informează Arhiepiscopia.

Slujba de înmormântare este programată pentru ziua de marți, începând cu ora 12:00, și va fi oficiată la Paraclisul Arhiepiscopal, în prezența ierarhilor, a clericilor și a credincioșilor care l-au cunoscut de-a lungul anilor.

Arhimandritul Climent Haralamb s-a născut pe 4 aprilie 1923, în localitatea Lunca, din județul Botoșani, într-o familie numeroasă, fiind al doilea dintre cei șapte copii. Încă din tinerețe a ales viața monahală, intrând ca frate în obștea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947.

La Mănăstirea Cozancea l-a avut stareț pe cunoscutul duhovnic Paisie Olaru, personalitate care i-a influențat decisiv formarea spirituală. Un an mai târziu, în 1948, a fost tuns în monahism, iar ulterior a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah. În 1953 a ajuns la Mănăstirea Cetățuia din Iași, unde și-a continuat activitatea monahală.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, este prezentată perioada formării sale duhovnicești și legătura strânsă cu părintele Paisie Olaru.

„A intrat de tânăr ca frate în obştea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareţ la acea vreme era vestitul duhovnic Paisie Olaru, faţă de care a avut o permanentă admiraţie duhovnicească, păstrând cu sfinţenie sfaturile primite în dar, şi pe care le-a dăruit mai departe fiilor duhovniceşti, în scaunul de spovedanie”, se arată într-o postare de pe Facebook a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Prezența Arhimandritului Climent Haralamb la Mănăstirea Curtea de Argeș a început în anul 1953, când a ajuns acolo pentru prima dată într-o vizită. Contextul a fost unul liturgic, el slujind împreună cu Arhiereul Pavel Șerpe. La solicitarea acestuia, a revenit definitiv în anul 1956, moment care a marcat începutul unei perioade de slujire neîntreruptă în cadrul mănăstirii argeșene.

De-a lungul deceniilor, Arhimandritul Climent Haralamb a devenit cunoscut drept duhovnic și povățuitor pentru numeroși credincioși, fiind apreciat atât de laici, cât și de clerici din Argeș și din alte zone ale țării. Activitatea sa s-a desfășurat în special în scaunul de spovedanie, unde a îndrumat generații întregi de credincioși.

Despre rolul său pastoral și influența exercitată asupra comunității ecleziale se face referire și în comunicarea oficială a Arhiepiscopiei.

„Părintele Climent s-a remarcat ca un bun povăţuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulţi credincioşi şi clerici din Argeş, dar şi din alte zone ale ţării, tineri de toate vârstele, aşa cum adesea îi numeşte Părintele Patriarh Daniel pe credincioşi”, se mai menţionează în postare.

În anul 2023, pentru cei 70 de ani de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filoteea, a fost distins cu Crucea Patriarhală, una dintre cele mai înalte distincții acordate în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.