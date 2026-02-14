În pragul Moșilor de Iarnă, românii se pregătesc să onoreze memoria celor dragi prin pachete de pomană, fie că aleg să le facă acasă, fie că optează pentru meniuri gata preparate, comandate de la restaurante sau servicii de catering. O căutare a ofertelor actuale ne arată că prețurile pentru un meniu de pomană variază semnificativ în funcție de oraș, tipul de meniu și serviciile incluse.

În marile orașe, prețurile pornesc de la circa 20 lei/persoană pentru meniuri simple, de post sau de dulce, dar pot depăși 100 lei/persoană pentru meniuri premium și pentru comenzi mai mari. De regulă, ofertele comerciale cer un minim de 10 porții și, în unele cazuri, avans la confirmare.

În București, de exemplu, se găsesc meniuri „de dulce” pentru aproximativ 20 lei/persoană, dar și meniuri complete cu caserole care ajung la circa 80 lei/persoană.

În Cluj‑Napoca, prețurile pornesc de la 27 lei pentru meniuri simple și pot ajunge la 60 lei pentru opțiuni dulci, gata pregătite pentru livrare.

Timișoara și Iași oferă variante flexibile, cu prețuri între 19 și peste 30 lei, în funcție de felurile incluse și de serviciile suplimentare, iar în Constanța și Craiova meniurile premium pot depăși 79 lei/persoană.

Pentru cei care preferă să gătească acasă, supermarketurile din România oferă alimente la prețuri variate, în funcție de promoții, oraș și tipul de magazin. Astfel, brânza topită poate fi găsită între 2 și 8 lei, cașcavalul între 11 și 30 lei/kg, iar carne sau mezeluri între 12 și 28 lei/kg, cu ușoare variații între Lidl, PENNY, Mega Image, Kaufland și PROFI. Dulciurile și produsele de patiserie, precum napolitanele, croissantele sau prăjiturile mici, pornesc de la 3–4 lei și pot ajunge la 10 lei per porție sau produs, în funcție de ofertă.

Calculat pentru un meniu complet pentru 10 persoane, cumpărăturile din supermarket pot costa între 350 și 460 lei, adică aproximativ 35–46 lei/persoană, mult mai ieftin decât un meniu comandat, dar implicând timp și efort în preparare, ambalare și servire.

Avantajul meniurilor comandate este clar: primești pachete gata pregătite, ambalate și livrate, economisind ore bune de gătit și obținând un gust consistent, conform rețetelor standard ale bucătăriilor comerciale. În schimb, pachetele făcute acasă permit alegerea exactă a ingredientelor, personalizarea cantităților și menținerea tradiției prin implicarea directă a familiei sau comunității.