Șoferii din România plătesc astăzi, 11 februarie 2026, prețuri ușor mai mari la pompă față de începutul anului. Diferențele între orașe și stații sunt vizibile, iar cele mai bune oferte se găsesc, ca de obicei, punctual, în anumite benzinării din țară.

Cea mai ieftină benzină din România se găsește astăzi la un preț de 7,67 lei/litru, la o stație Partener Rompetrol din municipiul Arad, pe strada Zimbrului nr. 101B. În ceea ce privește motorina, cel mai mic tarif este de 7,93 lei/litru, disponibil la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța, pe strada Meduzei, nr. 905350, potrivit Peco Online.

În marile orașe ale țării – cele mai populate cinci municipii – prețurile minime afișate la pompă sunt apropiate, dar nu identice.

În București, benzina pornește de la 7,71 lei/litru, motorina de la 8,01 lei/litru, iar GPL-ul de la 3,84 lei/litru.

În Cluj-Napoca, șoferii pot găsi benzină de la 7,69 lei/litru și motorină de la 7,99 lei/litru, în timp ce GPL-ul ajunge la 3,94 lei/litru.

La Timișoara, benzina începe de la 7,72 lei/litru, motorina de la 8,03 lei/litru și GPL-ul de la 3,84 lei/litru.

În Iași, prețurile minime sunt de 7,73 lei/litru pentru benzină, 8,03 lei/litru pentru motorină și 3,99 lei/litru pentru GPL.

În Constanța, benzina poate fi găsită de la 7,74 lei/litru, motorina de la 8,02 lei/litru, iar GPL-ul de la 3,97 lei/litru.

Comparativ cu luna trecută, carburanții s-au scumpit moderat, potrivit sursei citate anterior.

Prețul mediu al benzinei a crescut cu 2,2%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă astăzi cu aproximativ 8,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Motorina a avut o creștere mai accentuată, de 3,3%, astfel că un plin de 50 de litri este cu circa 13 lei mai scump față de luna precedentă.

Chiar și în aceste condiții, România rămâne în zona inferioară a clasamentului european al prețurilor. În această perioadă, țara noastră ocupă locul 18 în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri la benzină, după state precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

La motorină, România se află tot pe locul 18 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri, fiind devansată de Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Dacă sunt analizate prețurile fără taxe, poziția României este ceva mai bună. Benzina fără taxe se situează pe locul 13 în topul celor mai mici prețuri din Uniune, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia și Slovenia. Motorina fără taxe se află tot pe locul 13, după Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia și Slovenia.

Per ansamblu, 11 februarie 2026 aduce prețuri ușor mai ridicate la pompă pentru șoferii români, dar încă competitive în context european. Diferențele de câțiva bani între orașe sau stații pot conta la finalul lunii, mai ales pentru cei care alimentează frecvent, iar tendința de creștere din ultimele 30 de zile rămâne principalul indicator urmărit de piață în perioada următoare.