UNSAR semnalează o creștere a vulnerabilității financiare în rândul populației, în contextul riscurilor tot mai accentuate de pierdere a veniturilor. Potrivit unui studiu realizat de MIR Research la solicitarea UNSAR, diferența dintre resursele disponibile și necesarul financiar al unei familii aflate într-o situație dificilă se ridică, în medie, la 165.400 de lei.

Datele cercetării arată că, în cazul apariției unor evenimente neprevăzute, precum îmbolnăviri grave, accidente sau decese, multe familii nu dispun de economii sau soluții financiare suficiente pentru a acoperi cheltuielile curente și obligațiile pe termen mediu.

Autorii studiului subliniază că această evoluție confirmă existența unei vulnerabilități structurale care afectează bunăstarea populației și capacitatea acesteia de a gestiona șocurile financiare generate de pierderea veniturilor. Creșterea acestui deficit indică o presiune suplimentară asupra gospodăriilor, în special în lipsa unor mecanisme solide de protecție financiară.

Reprezentanții UNSAR consideră că datele studiului reflectă o realitate îngrijorătoare, care necesită intervenții coordonate. În acest context, organizația propune o serie de măsuri menite să stimuleze accesul populației la instrumente de protecție financiară, în special prin dezvoltarea asigurărilor de viață și de sănătate.

Într-o declarație inclusă în comunicatul oficial, conducerea organizației a explicat că amploarea deficitului de protecție arată o expunere crescută la riscuri majore și necesitatea unor politici publice care să încurajeze responsabilitatea financiară individuală.

„Creşterea deficitului de protecţie financiară arată că populaţia României este din ce în ce mai expusă în faţa riscurilor majore. Pentru a schimba această realitate, este nevoie de o serie de măsuri – de la educaţie şi prevenţie, până la extinderea accesului la soluţii de protecţie financiară, precum asigurările de viaţă şi de sănătate. În acest context, introducerea de deductibilităţi fiscale pentru asigurările de viaţă şi majorarea celor aferente asigurărilor de sănătate sunt instrumente esenţiale pentru stimularea protecţiei financiare a populaţiei”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general UNSAR, citat în comunicat.

În paralel, datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată că interesul pentru protecția financiară este în creștere. În prezent, peste 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață sunt active în România, ceea ce reprezintă o creștere de 8% față de primele nouă luni ale anului 2024. Această evoluție indică un interes mai mare pentru protecție, însă nivelul actual rămâne insuficient raportat la dimensiunea deficitului estimat.

Totodată, reprezentanții UNSAR atrag atenția că reducerea acestui deficit nu poate fi realizată exclusiv prin eforturile industriei de asigurări. Este nevoie de colaborare între autorități, mediul privat și societatea civilă, astfel încât protecția financiară să devină o practică obișnuită în rândul populației.

„Reducerea deficitului de protecţie nu se poate face izolat. Este nevoie de parteneriat între industrie, autorităţi, mediul privat şi societatea civilă, astfel încât protecţia financiară să devină o componentă firească a bunăstării. Un prim pas esenţial este educaţia financiară, care îi ajută pe oameni să înţeleagă riscurile reale la care sunt expuşi şi să ia decizii informate pentru protejarea veniturilor şi a familiilor lor”, a declarat Roxana Băluţă, Specialist Asigurări de Viaţă şi Sănătate & Coordonator Programe UNSAR.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reunește 22 de companii care dețin peste 90% din piața locală de profil. Organizația are ca obiectiv reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor, implicarea în îmbunătățirea cadrului legislativ și susținerea dezvoltării durabile a industriei.

Din 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Industria asigurărilor are un rol esențial în economie, iar companiile din România achită despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.