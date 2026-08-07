Șoferii trebuie să știe această schimbare. Legea care intervine pe piața carburanților

Legea care introduce noi măsuri de intervenție pe piața carburanților a intrat în vigoare de vineri, 7 august și stabilește un mecanism temporar destinat limitării creșterilor de preț la benzină și motorină.

Actul normativ prevede mai multe instrumente care pot fi aplicate pe perioada de criză declarată pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Printre acestea se află limitarea adaosurilor comerciale, posibilitatea reducerii temporare a accizei pentru motorină și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru anumite companii din sectorul petrolier.

Măsurile se aplică într-o perioadă în care autoritățile au stabilit un mecanism special de monitorizare și intervenție asupra pieței carburanților, cu efecte directe asupra modului în care sunt stabilite prețurile la pompă.

Legea instituie oficial o situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la data de 31 octombrie 2026. Perioada poate fi prelungită de Guvern în funcție de evoluțiile de pe piața internațională și de condițiile economice.

Pe durata acestei perioade sunt aplicate prevederile actului normativ referitoare la prețuri, fiscalitate și obligațiile stabilite pentru operatorii economici implicați în importul, producția, distribuția și comercializarea carburanților.

Una dintre principalele schimbări vizează modul de calcul al adaosurilor comerciale practicate de companiile din domeniu. Acestea nu vor putea depăși, în medie, nivelul utilizat de fiecare operator în anul 2025, ajustat o singură dată cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

În același timp, stațiile de alimentare vor avea posibilitatea de a majora prețurile o singură dată pe zi, până la ora 12:00. Reducerile de preț vor putea fi aplicate fără această limitare.

Un alt mecanism prevăzut de noua lege se referă la acciza pentru motorina standard. Aceasta poate fi diminuată temporar cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și de nivelurile prețurilor practicate la stațiile de alimentare.

Reducerea nu este stabilită automat la un nivel fix. Ministerul Finanțelor trebuie să analizeze de două ori pe lună indicatorii de piață și să stabilească procentul aplicabil pentru următoarea perioadă de două săptămâni.

Prima diminuare a accizei nu se aplică imediat după intrarea în vigoare a legii, ci după realizarea primei analize prevăzute în actul normativ.

Legea introduce și o contribuție de solidaritate pentru anumite companii din industria petrolieră, în situațiile în care veniturile excepționale sunt obținute ca urmare a unor valori ridicate ale prețului petrolului Brent sau ale cotațiilor internaționale pentru motorină.

Pe perioada situației de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor putea fi efectuate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Noua reglementare stabilește și sancțiuni pentru operatorii care nu respectă obligațiile impuse. Amenzile pot ajunge până la 2% din cifra de afaceri anuală, iar pentru anumite încălcări pot fi aplicate sancțiuni cuprinse între 100.000 și 1.000.000 de lei.

Prevederile referitoare la contravenții nu intră însă în vigoare în același moment cu restul legii. Acestea devin aplicabile la cinci zile după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.